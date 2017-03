Angrois.- A comisaria de Transporte recibirá ás vítimas este luns, ao termo do encontro cidadán en Madrid

A comisaria de Transporte, Violeta Bulc, recibirá a unha representación da plataforma de vítimas do accidente do Alvia este luns, ás 20,15 horas, ao termo do encontro cidadán que a responsable europea protagoniza no Círculo de Belas Artes desde as 18,00 horas, xunto ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

O portavoz da asociación, Jesús Domínguez, explicou, en declaracións a Europa Press, que recibiu unha comunicación do gabinete da comisaria a escasos minutos do inicio do acto, e sinaláronlle que a reunión será no propio Círculo.

A plataforma activara unha campaña de recollida de firmas na noite do pasado venres, para reclamar este encontro, no que pretenden coñecer o posicionamento de Bulc respecto diso da solicitude do Parlamento Europeo de que se realice unha investigación "exhaustiva e independente" do sinistro, que ocasionou 80 mortes e máis dun centenar de feridos no barrio compostelán de Angrois o 24 de xullo de 2013.

En menos de tres días, a campaña dos afectados polo descarrilamento na curva da Grandeira, a través de 'Change.org', sumou case 20.000 firmas.