A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue e o Concello de Vilagarcía promoven a doazón entre estudantes

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) e o Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) promoven a campaña 'Mensaxeiros Solidarios' para achegar o "xeneroso xesto da doazón de sangue" aos estudantes de oito centros educativos deste municipio pontevedrés.

Segundo informou ADOS, a súa directora, Marisa López García, e o concelleiro de Educación de Vilagarcía, Argimiro Serén Mera, presentaron a campaña 'Mensaxeiros Solidarios', que se desenvolve desde hai anos en distintos centros educativos.

A iniciativa consiste na distribución de información vinculada co solidario xesto da doazón de sangue ás familias de escolares de infantil e primaria.

Neste caso, a directora de ADOS destacou que un total de 744 nenos de oito centros de educación infantil e primaria recibirán o conto 'Papá Bolechas doa sangue', xunto cun cartón con información básica sobre a doazón, na que se avisa do desprazamento dunha unidade móbil ata Ribeira no transcurso das xornadas do 9, 10 e 11 de marzo.

Tanto a directora de ADOS como o concelleiro de Educación da corporación municipal destacaron a importancia que ten o desenvolvemento de iniciativas educativas destinadas a fomentar a creación dunha conciencia social proclive á doazón de sangue desde idades moi temperás.

Neste sentido, subliñaron que 'Mensaxeiros Solidarios' non só contribúe a sensibilizar aos máis pequenos da casa, senón que achega a doazón de sangue de "un modo lúdico", segundo valoraron, e promove o diálogo sobre este xesto altruísta no seo das propias familias.