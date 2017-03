Os empresarios de Ourense censuran ao presidente da CEG por criticar a reforma laboral

A Confederación Empresarial de Ourense (CEO) afirma que a crítica á reforma laboral "será unha opinión persoal" do novo presidente da patronal galega, Antón Arias, xa que esta cuestión "en ningún momento" chegouse a debater na institución, a pesar das declaracións públicas realizadas respecto diso pola organización.

Os empresarios ourensáns emitiron un comunicado de prensa este luns para destacar que non comparten "en absoluto as declaracións do presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) respecto da reforma laboral e o emprego".

Este reproche tamén o lanzaron os empresarios de Pontevedra, en boca do seu presidente, Jorge Cebreiros, tras a celebración da comisión permanente en Lalín, onde decidiron suspender temporalmente a súa participación na CEG.

"En ningún momento dentro dun comité executivo, xunta directiva ou asemblea da CEG chegouse nin sequera a debater esta cuestión, polo que consideramos que esta opinión non é froito dun debate, reflexión e dun consenso dentro da organización e dos seus integrantes, senón que, en todo caso, será unha opinión meramente persoal e particular do presidente da CEG", aseveran os ourensáns.

Ademais, a CEO avisa de que estas manifestacións contravienen "a opinión xeneralizada da Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) e da CEO en particular".

"PILAR NA RECUPERACIÓN"

Para a CEO, de feito, a reforma laboral "foi e é un alicerce fundamental na recuperación económica das empresas, que axudou á creación de emprego dos últimos anos axudando a cambiar a tendencia de destrución de emprego, crise económica xeneralizada e peche de empresas que se padeceron nos anos máis virulentos da última e recente crise".

É por iso que considera que "se debe continuar profundando na reforma laboral e pola senda da recuperación económica e a creación de emprego como o mellor remedio, e non pensar que a crise económica é algo totalmente superado, xa que hoxe en día son innumerables as empresas que teñen moitas dificultades para continuar coa súa viabilidade económica e o mantemento dos seus postos de traballo".