UU.AA. insta á Xunta a convocar os plans de mellora para que explotacións poidan facer obras no verán

O sindicato Unións Agrarias pediu á Consellería do Medio Rural que abra xa a convocatoria dos plans de mellora para que os titulares das explotacións poidan realizar obras durante o verán.

Nun comunicado, o sindicato asegurou que, con esta iniciativa, o departamento autonómico "daría cumprimento á promesa que trasladou ao sector a propia conselleira Ángeles Vázquez, no sentido de abrir a convocatoria no principio do ano".

A organización agraria considera que se atrasa máis o arranque da tramitación non se poderán atender os "máis de 1.500 expedientes de solicitude de axudas para as granxas que quedaron fóra no último exercicio".

"Resulta un contra sentido que anuncien a incorporación de máis de 600 mozos ás explotacións cando a moitos deles negóuselles as axudas para modernizar as instalacións", considerou o sindicato.

Por iso, solicitou que se habilite "canto antes" unha convocatoria e que se asuman todos os expedientes que quedaron fóra na anterior convocatoria sen necesidade de nova tramitación. "Só así se poderían empezar as obras nas granxas e non ter que esperar a 2018 para facelas", indicou.

"FACER CAIXA"

UU.AA. mostrou o seu desexo de que a Xunta "actúe contra a política recadatoria" do Ministerio de Hacienda que, para o sindicato, "insiste en facer caixa" grazas ás axudas recibidas de Medio Rural naquelas explotacións que rexistraron incorporación de mozas á actividade agrogandeira.

Por último, a organización agraria pediu que se abran novos centros nos que se poida realizar o curso de formación para mozas que se incorporan ás granxas xa que, conforme sinalou, é un curso de 250 horas que supón un custo importante en desprazamentos que non deben asumir os futuros produtores.