A Garda Civil interceptou durante a festa da Arribada a 69 condutores ebrios e a outros baixo efectos de drogas

Axentes do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra interceptaron nun dispositivo especial de alcol e drogas con motivo da festa da Arribada a un total de 69 condutores ebrios, seis deles en motocicletas; e a un home que conducía baixo os efectos das drogas, a velocidade "inadecuada" e sen que levasen cinto nin el nin o seu acompañante, que levaba un bebé en brazos.

Segundo informou o Instituto Armado, no marco deste operativo especial pola festa da vila de Baiona, realizáronse un total de 1.475 probas de alcoholemia. Nelas, detectáronse 53 condutores ebrios que foron denunciados por vía administrativa e outros 10 aos que se instruíu dilixencias penais por superar a taxa de 0,60 mg/l en aire expirado.

Ademais, reforzáronse as actuacións para detectar o consumo de sustancias prohibidas en pilotos de ciclomotores e motocicletas, co que foron detectados cinco condutores de ciclomotores que deron positivo, e outro nunha motocicleta que deu unha taxa de 0,78 e 0,81 mg/l en aire expirado.

Así mesmo, foi interceptado un condutor que consumira recentemente cocaína e THC, que circulaba a velocidade "inadecuada", e que nese momento, do mesmo xeito que o seu acompañante --a súa esposa, que levaba un bebé en brazos--, non facía uso do cinto de seguridade.

Finalmente, os axentes tamén formularon varias denuncias por diversas infraccións á normativa de seguridade viaria, como non pasar a ITV periódica ao vehículo, ter os pneumáticos en mal estado, non facer uso do cinto de seguridade e utilizar o teléfono móbil mentres se conduce.