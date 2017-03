O PSdeG pide mellorar o diagnóstico e tratamento do linfedema no día internacional desta enfermidade

O PSdeG pediu este luns, Día Internacional do Linfedema, que a Xunta "mellore" o diagnóstico, o tratamento e o recoñecemento desta doenza producida por unha obstrución do sistema linfático.

"O seu baixo nivel de coñecemento, así como as limitadas ou inexistentes liñas de investigación, impiden afrontar esta enfermidade con plenas garantías desde o sistema de saúde", defendeu o portavoz de Sanidade do PSdeG, Julio Torrado, a través dun comunicado.

É por iso que, entre outras iniciativas, requiriu á Xunta que fomente a formación en detección e tratamento do linfedema entre os profesionais do Sergas, para "facilitar a atención aos enfermos".

Así, pediu ao Goberno galego ampliar o número de fisioterapeutas do Sergas con formación no tratamento do linfedema e corrixir a normativa vixente en canto ao baremo para a concesión de graos de discapacidade por esta patoloxía.

O linfedema é a inflamación crónica dunha parte do corpo, xeralmente brazos ou pernas, e trátase dunha das secuelas máis comúns do tratamento do cancro de mama.