Grupo Colmeiro advirte que o mercado laboral galego é menos equitativo a medida que avanza a recuperación

O Grupo de Análise e Debate Colmeiro advirte de que a recuperación económica "beneficia máis aos homes que ás mulleres", xa que elas presentan unha menor taxa de actividade e de ocupación e, ademais, un índice de desemprego superior ao deles.

Este grupo presentou este luns 'Equigal Barómetro Galego de Equidade Laboral', un informe que terá carácter periódico sobre a evolución dos indicadores máis relevantes do mercado laboral feminino.

Os datos presentados, que corresponden ao último trimestre do 2016, indican, para Colmeiro, "que, a medida que avanza a recuperación no emprego, o mercado laboral galego é menos equitativo", segundo explica nun comunicado de prensa.

Na media anual do ano pasado existen 9,6 puntos de diferenza na brecha de actividade (48,84% para as mulleres e 58,47% para os homes) e 8,47 puntos na de ocupación (40,14% nas mulleres e 48,81 nos homes). A taxa de paro supera en 1,3 puntos a dos homes.

Estes últimos datos son "lixeiramente mellores que os de España", con todo, posto que no conxunto estatal a brecha é de máis de 11 puntos en actividade e ocupación e o dobre en paro, un 3,26.

Elas son, con todo, maioritarias en materia de emprego a tempo parcial, constituíndo o 76%. "Esta realidade non é o produto dunha decisión voluntaria", segundo avisa o Grupo Colmeiro, xa que case o 60% das mulleres afirman que aceptan un traballo parcial porque non atopan outro tipo de contrato.

Indica, ademais, que as cifras en canto á parcialidade "parecen ser de carácter estrutural", posto que apenas existe variación desde o ano 2010 e, ademais, "a tendencia é a mesma que no resto da Unión Europea".

En resumo, da análise dos primeiros indicadores de 'Equigal', o grupo deduce que a situación das mulleres en Galicia é "lixeiramente máis equitativa que en España" pero que é necesario dar "un toque de atención" no sentido de que a recuperación no emprego non se comporta de maneira igualitaria.

FERRAMENTA PARA POLÍTICAS DIFERENCIADAS

Segundo destacou o coordinador do Grupo Colmeiro, o catedrático da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Luís Caramés, o estudo da realidade socioeconómica da muller é un dos elementos "imprescindibles" para comprender de maneira global o panorama económico de Galicia. É preciso para iso ter en conta particularidades de xénero que condicionan os indicadores estruturais da economía.

A directora do proxecto, a profesora de Organización de Empresas da facultade de Relacións Laborais da USC, María Bastida, resaltou que "os índices son unha ferramenta eficaz para controlar o avance cara á equidade e poder actuar ante as disfuncionalidades do mercado".

'Equigal' quere ser unha ferramenta de análise que tamén sirva para o deseño de políticas específicas e diferenciadas de face a unha plena integración da muller e para alcanzar maiores niveis de igualdade no mercado laboral.

Conta coa colaboración activa dos catedráticos José Ramón Cancelo, da Facultade de Economía da Universidade da Coruña, e de Juan José Nieto Roig, da Facultade de Matemáticas da USC.

A interpretación e análise de indicadores claves como son a taxa de actividade, a ocupación, inactividade, paro, temporalidade ou parcialidad laboral permitirá ao grupo elaborar "unha valoración rigorosa", segundo reivindica, sobre o nivel de igualdade do mercado laboral en Galicia e realizar propostas para modificar tendencias negativas.