Os baixistas reducen as súas posicións curtas en Popular ata o 11,41% desde o 11,75%

As posicións curtas en Banco Popular alcanzaron un 11,41% do capital da entidade a data 6 de marzo, fronte ao 11,75% anterior, máximo desde xuño de 2010, cando a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) inicia os seus rexistros.

Os baixistas elevaron as súas posicións curtas ata máximos fai quince días, coincidindo coa chegada de Emilio Saracho á presidencia da entidade. Con todo, o cambio na posición de Marshall Wace LLP e AQR Capital Management propiciou unha caída ata o 11,41% a data 3 de marzo.

En concreto, Marshall Wace LLP tiña declaradas posicións baixistas sobre o 2,57% do capital, fronte ao 2,61% anterior, mentres que AQR Capital Management declarou o 2 de marzo posicións curtas polo 2,37% do capital do banco, fronte ao 2,88% anterior.

Samlyn Capital LLC notificou o 9 de febreiro posicións baixistas sobre o 1,3% do banco, mentres que BlackRock Investment Management declarou o 0,6%.

As posicións curtas de Lansdowne Partners (UK) LLP, PDT Partners, LLC e Oxford Asset Management situáronse no 0,59%, 0,51% e 0,5%, respectivamente.

Desde o ano 2010, a CNMV esixe que se lle comunique toda posición curta sobre calquera cotizada española que exceda ao 0,2% do capital social e fai públicas as que superen o 0,5% do capital.

A toma de posicións curtas é unha operativa bolsista que utilizan os investidores cando prevén que o mercado vai baixar ou está suxeito a moita volatilidade.

En liñas xerais, consiste en pedir prestadas accións dunha entidade a cambio dun aluguer coa intención de vendelas e posteriormente recompralas máis baratas. O prezo obtido pola venda dos títulos compensaría con fartura o aluguer e a posterior compra.