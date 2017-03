A Xunta impulsa a formación para gardas rurais e as súas especialidades

A Xunta destacou que continúa impulsando, por terceiro ano consecutivo, a formación dirixida a gardas rurais e ás súas especialidades a través do III Xornadas de actuación operativas dirixidas a este colectivo e organizadas en colaboración coa Garda Civil.

Así o sinalou este luns o director xeral de Emerxencias, Luís Menor, durante a inauguración deste evento formativo que tivo lugar na Estrada (Pontevedra) e que, segundo indicou, consolídase como unha xornada de referencia para a actualización de coñecementos para os gardas rurais e as súas especialidades, como os gardas particulares de campos e os gardas de pesca.

En concreto, ao longo de tres días, os máis de 40 alumnos que participan obterán, por unha banda, a habilitación para o uso de desfibrilador semiautomático (DESA), cunha formación en primeiros auxilios.

Ademais, tamén reforzarán os seus coñecementos coa realización de prácticas de defensa persoal e recibirán formación tamén en dereitos, deberes e obrigacións dos gardas rurais. Así mesmo, entre outras materias, poderán profundar en asuntos como o procedemento sancionador ou os incendios e o furtivismo.

A Xunta lembrou que a Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) conta desde o ano 2012 coa habilitación do Ministerio do Interior para impartir formación en seguridade privada. Cada ano, continúa consolidándose neste ámbito, co obxectivo de converterse nun centro de referencia e encontro deste persoal.