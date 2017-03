En Marea reclama ao Goberno central que as bolsas do Ministerio de Educación entréguense a principio de curso

O grupo parlamentario de En Marea no Congreso reclamou ao Goberno español que as bolsas do Ministerio de Educación entréguense a principio de curso e, deste xeito, terminar cos atrasos na súa adxudicación que se producen cada ano.

A través dun comunicado emitido este luns, a deputada de En Marea Alexandra Fernández instou ao Goberno estatal a cambiar o sistema actual de bolsas xerais da universidade, impulsada en 2013 con José Ignacio Wert á fronte do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Dita norma estableceu "unha parte fixa e unha variable", unha cuestión que foi "moi criticada" polo alumnado e a comunidade educativa porque "some nunha auténtica incerteza" aos estudantes, segundo apuntou Fernández.

Así, reclamou ao PP que poña fin a unha "política" relativa ás bolsas "involucionista, regresiva e clasista" que "non garante o acceso universal á Educación", o que evidencia a "clara aposta" dos populares "por un ensino elitista".

ATRASOS NA ENTREGA DE BOLSAS

Ademais, En Marea criticou que "de novo" se están producindo atrasos na entrega das 'bolsas Mec', o que está a provocar que desde o inicio de 2017 "crezan por días as queixas e denuncias de estudantes" que, xa pasado o ecuador do ano escolar, aínda non cobraron as bolsas.

Deste xeito, denunciou que esta situación "ocasiona importantes problemas económicos aos estudantes e ás familias" que contan coas bolsas para planificar os cursos pero que, ante o paso dos meses sen recibilas, "comezan a ter problemas, nalgúns casos con consecuencias graves".

"As bolsas son un elemento fundamental para que os estudantes con menos recursos poidan estudar. Son un factor que garante a igualdade e o acceso universal á educación", lembrou Alexandra Fernández.