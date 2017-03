A Semana Santa compostelá contará con 17 procesións entre os días 7 e 23 de abril

A Xunta de Confrarías de Santiago presentou este luns o cartel e o programa de celebracións da Semana Santa compostelá, na que se celebrarán 17 procesións entre os días 7 e 23 de abril.

Este ano, o pregón correrá a cargo do Irmán Maior da confraría dos Irmáns e actual presidente da Xunta de Confrarías de Santiago, Jorge García Antuña. Ao acto de presentación tamén acudiron o consiliario da Xunta de Confrarías de Santiago, Elisardo Temperán, e o tesoureiro da organización, David Forján.

Na súa intervención, Temperán insistiu na importancia desta celebración para a cidade e na necesidade de "implicar a todos os confrades, a todos os habitantes de Compostela e, abrigo, aos visitantes". Tamén destacou a importancia das actividades paralelas que se celebran.

Os actos da Semana Santa comezarán o sábado 1 de abril ás 20,00 horas no Colexio da Inmaculada coa lectura do pregón. De forma previa e por cuarto ano consecutivo, as 13 confrarías da cidade desfilarán cos seus respectivos guións e estandartes a partir das 19,00 horas desde a igrexa de San Domingo de Bonaval.

O programa de procesións inaugurarao a Confraría de Nuestro Padre Jesús Nazareno e a Santísima Virgen de los Dolores, o día 7 de abril (Venres de Paixón), e pecharao a confraría do Santísimo Cristo da Paciencia, o domingo 23 do mesmo mes.

UN CARTEL QUE "ROMPE" CO ANTERIOR

Na presentación, García Antuña, que tamén foi o encargado de elaborar o cartel promocional da Semana Santa, explicou o significado do mesmo, que está protagonizado pola imaxe da nosa Señora da Serenidade e o slogan 'Mira + alá'.

Segundo asegurou o presidente da Xunta de Confrarías, o cartel deste ano "rompe" con todas as propostas anteriores. "Tanto na estética como na elección do motivo", declarou.

Neste sentido, sinalou que "buscaron a beleza artística" pero que tamén querían transmitir unha mensaxe de transcendencia. "Ser transcendentes é aprender a mirar a realidade cunha mirada distinta capaz de descubrir unha dimensión diferente", apuntou o relixioso.

"MIRAR DESDE UNHA ÓPTICA DIFERENTE"

Así mesmo, García Antuña describiu os diversos elementos que compoñen o cartel, formado pola "mirada dolorida pero serena" da Virxe, "unha pequena planta en crecemento" xunto a unha "profunda raíz" e, na parte inferior, unha "tipografía azul que simboliza a auga que a alimenta".

Da mesma forma, o pregoeiro tamén explicado que o slogan deste ano, 'Mira + alá', é unha "invitación a toda a comunidade confrade e á cidadanía de Santiago a que aprendan a mirar todo desde unha óptica diferente".

Pola súa banda, o consiliario da Xunta de Confrarías, ao ser preguntado polos medios de comunicación, informou de que "en principio, non haberá novidades". "Loitamos por reforzar o que xa temos", engadiu o clérigo.

"NON TODO CONSISTE EN PROCESIÓNS"

"Quizais sexa moi rechamante a Semana Santa en Andalucía, en pobos de Castela ou noutras cidades de Galicia, pero nós queremos subliñar que tamén en Santiago de Compostela ten unha importancia notable na vida da cidade e na vida da Igrexa", afirmou Elisardo Temperán.

Así mesmo, lembrou que en Semana Santa "non todo consiste en procesións", xa que de forma paralela organízanse outros actos, tanto de carácter relixioso como laico. Nesta liña, apuntou ás novenas que organizan as confrarías, os programas de concertos ou campañas sociais --como as de recollida de alimentos ou de cociña económica--.

Finalmente, Temperán tamén sostivo que, posto que as confrarías teñen como punto de referencia algunha igrexa ou capela, a Semana Santa é unha boa "ocasión" para visitar estes templos.