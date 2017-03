O Goberno anuncia axudas para a reconversión do sector da estiba

O Goberno, a través do Ministerio de Emprego, articulará medidas para axudar á reconversión do sector da estiba tras a reforma que impulsa o Goberno para liberalizar esta actividade e que cumpra a normativa da UE.

"O Ministerio de Empleo, no marco do que permite a lexislación, buscará as medidas para poder dar garantías a aqueles aos que non cheguen as das empresas, para axudar na reestruturación", anunciou o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Desta forma, o Goberno atende á petición formulada pola patronal da estiba Anesco, que manifestou o seu compromiso coa garantía de emprego dos estibadores sempre que o Goberno articule un plan de reestruturación para a actividade de carga e descarga dos barcos que inclúa axudas públicas.