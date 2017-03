Xunta e Consello de Economistas colaboran no asesoramento aos afectados polas cláusulas chan

A directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, e o presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, asinaron este luns en Santiago un acordo para facilitar aos consumidores o cálculo das cantidades indebidamente cobradas polas cláusulas chan abusivas.

"Proximamente", segundo sinala a Consellería de Economía, porase a disposición dos afectados unha ferramenta informática para que os consumidores poidan recibir asesoramento tanto no sete oficinas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia como nas oficinas municipais e nas asociacións de consumidores e usuarios, a cuxos profesionais se achegará formación técnica específica.

Esta ferramenta permitirá, segundo destacou Vázquez, que os consumidores poidan contrastar as cantidades que lles ofrezan as entidades financeiras en resposta ás súas reclamacións.

Así mesmo, a directora xeral lembrou que usuarios e consumidores teñen á súa disposición todos os medios cos que conta a Xunta para que reclamen ante as entidades bancarias a devolución do diñeiro cobrado indebidamente a través das cláusulas chan.