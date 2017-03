Podemos Galicia inicia o seu desenvolvemento territorial coa consolidación de círculos e a nova figura de militantes

Podemos Galicia inicia este martes o seu desenvolvemento territorial por todo o país tras a asemblea de Vistalegre II, na que saíu reelixido Pablo Iglesias e o seu documento. A idea é consolidar e crear círculos por todo o territorio galego adaptándoo á nova figura do militante, de maneira que a previsión é que se poida facer órgano de dirección local --con consello cidadán-- nas cidades de Vigo e A Coruña, onde conta con maiores apoios esta formación.

Este ciclo, que comezará este martes en varios municipios galegos --Redondela, Verín e Teo--, ten un prazo de tres meses, como marcan os documentos estatais da formación, para desenvolverse, tempo no que a formación morada desenvolverá a súa estrutura, na que actualmente hai 41 círculos activos ou en vías de ampliación.

Desta maneira, os círculos articularanse cos inscritos e militantes, unha figura que non conta con requisitos económicos pero si de implicación nas mesas de traballo, documentos e distintas actividades, polo que se irá avaliando quen responde a este perfil e quen non. Respecto diso, poderá haber órganos de dirección (consello cidadán) naqueles círculos con 51 ou máis militantes.

Con esta ruta tamén se cumpren os documentos de Vistalegre II, é dicir, ampliar a "descentralización" da organización, en palabras do secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, e "fortalecer o papel das bases", como incidiu a secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, na mesma rolda de prensa.

Carmen Santos fixo fincapé na importancia de fomentar "a participación desde abaixo" para "mellorar" o traballo, que debe de ser "cun pé na rúa e outro nas institucións".

Juan Merlo recoñece a dificultade para a implantación en todos os concellos galegos, aínda que sexa a finalidade última, e dixo que tamén está previsto que cos municipios máis pequenos póidase levar a cabo círculos comarcais, con oito áreas xa definidas nas provincias de Lugo e Ourense.

Ademais, explicou que non se trata de arrincar a "maquinaria electoral" para municipais, pero si "crear un tecido" no ámbito local que despois será o que decida se as candidaturas son "individuais ou de unidade" na cita coas urnas.

RELACIÓN CON EN MAREA

Preguntada por se a implantación e consolidación de Podemos Galicia choca coa de En Marea, que en xaneiro celebrou a súa primeira elección do Consello das Mareas --máximo órgano de decisión entre asembleas-- e que aínda ten pendente de definir as áreas; Carmen Santos manifestou que ambos son "espazos de participación" e que van "na mesma liña". Así, remarcou que "en ningún caso son espazos de competición", senón de participación política.

"En ningún caso son de espazos de competición, senón de participación dos proxectos aliados e que teñen vocación de seguir establecendo traballos de unidade e alianzas electorais para presentarnos xuntos ás eleccións, o que non quita que Podemos teña unha estrutura que tomaron unha decisión política que é seguir construíndo e fortalecendo a estrutura orgánica", remarcou Carmen Santos.

A secretaria xeral de Podemos Galicia incidiu en que son "completamente compatibles" porque son "aliados fraternos" con En Marea, e lembrou que os documentos apoian a unidade para as citas electorais a través de acordos, que se deciden en cada convocatoria.

Doutra banda, ao ser preguntada por se interfere na relación de Podemos e En Marea que o partido instrumental non definise os seus órganos de dirección, Santos mostrou o seu "respecto" co proxecto que apoian e rexeitou "inmiscirse" e "opinar", máis aló de mostrar a súa "lealdade" e "apoio" ás decisións que ten que tomar.

Ademais, lembrou que Podemos Galicia traballa no grupo parlamentario de En Marea e colabora coas mareas municipais. "E seguimos construíndo ese espazo de unidade esperando que, do mesmo xeito que en Podemos deuse un proceso que se resolve a nivel estatal, En Marea terminen nos tempos que consideren oportuno o seu proceso", sentenciou.