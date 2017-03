O grupo municipal do PP no Concello de Vigo acusou este luns ao goberno de Abel Caballero de "saltarse a lei" para "adxudicar a dedo" o contrato da iluminación do Nadal, "troceándolo" en 15 contratos menores formalizados cunha única empresa.

Así o expuxo en rolda de prensa o concelleiro popular Miguel Fidalgo, quen lembrou que o contrato da iluminación do Nadal saíu a concurso en agosto do ano pasado, por un valor de 900.000 euros (para dous anos). O concurso quedou deserto por un erro na documentación do único licitador e o goberno local, denunciou o PP, optou por "rebaixar o número de rúas iluminadas e a contía do contrato á metade".

Deste xeito, cun contrato de 208.900 euros, eludiuse "por cen euros" os requisitos de publicidade da normativa europea. O resto do importe, ata chegar aos 450.000 euros correspondentes á primeira anualidade, "se troceó en 15 contratos para a mesma empresa", evitando a libre concorrencia que establece a Lei de Contratos do Sector Público.

Fidalgo esixiu explicacións ao alcalde, ao que afeou que se "sae che a lei", mentres presume de ser "o presidente do municipalismo (Caballero é presidente da FEMP) e vai "dando clases e doutrina alá por onde pasa".

Cuestionado acerca destas críticas, o rexedor asegurou que non coñece os pormenores desa adxudicación, pero lembrou que o concurso quedou deserto, "o que permite que a administración actúe de determinada maneira". En todo caso, defendeu a legalidade das actuacións municipais.

"FISCALIZADOS" E "AVALADOS XURIDICAMENTE"

Por outra banda, o goberno municipal fixo público un comunicado no que lembrou que, tras quedar deserto o concurso, adxudicáronse contratos de servizo que foron "fiscalizados polos distintos órganos municipais competentes e avalados xuridicamente, tal e como ratificou o secretario xeral do Pleno no seu informe favorable".

Segundo defendeu o equipo de Caballero, José Risco estableceu no seu informe que "é posible a contratación separada de prestacións que teñen individualidade propia, sempre que non se atopen vinculadas entre si por vínculos funcionais ou operativos". "O secretario conclúe que os contratos proxectados axústanse á legalidade", sinala o comunicado.

Por outra banda, o goberno vigués apunta que é "rotundamente falso" que se adxudicaron a unha soa empresa, senón que foron dúas, "as dúas que ofreceron os mellores presupostos". "Á vista das súas reiteradas falsidades, seguramente o que non quere o PP é que desde o goberno de Vigo apoiemos o comercio local; seguramente o PP de Vigo o que quería era que a cidade quedase sen iluminación de Nadal", concluíu.