Nueva Pescanova avisa, ante os paros anunciados, que retirará a súa actual proposta se non hai acordo antes do día 24

Nueva Pescanova lamentou a convocatoria de paros anunciados polos sindicatos do grupo no marco da negociación dos convenios colectivos dos distintos centros, e avisou de que "no caso de que chegado o 24 de marzo non se alcanzou un acordo", retirará a súa actual proposta, que, incidiu, "mellora obxectivamente o convenio de elaborados".

Nun comunicado emitido este luns, a empresa trasladou que "lamenta profundamente a falta de disposición para atopar solucións dialogadas por parte dos representantes legais dos traballadores ante a situación actual da compañía", a colación do que avanzou que o grupo está nunha situación económica "aínda delicada" e, de feito, "pechará 2016 en perdas".

Por todo iso, manifestou que non seguirá na negociación dos convenios "mentres existan medidas de presión encima da mesa" e insistiu en que se non hai acordo retirará a súa actual proposta, a cal remarcou que "supón un esforzo moi importante, que persegue conseguir a estabilidade para poder executar o seu Plan Estratéxico 2020 e crear emprego fixo".

Finalmente, a compañía reiterou a súa "vontade de alcanzar un acordo aceptable para todos", o que, sostivo, pasa "polo mantemento do emprego, do poder adquisitivo dos seus traballadores, e o respecto aos dereitos adquiridos, pero tamén por dotar á compañía da competitividade mínima que garanta a súa supervivencia futura e a creación de emprego estable".

Así as cousas, a dirección de Nueva Pescanova mantén que a súa proposta de convenios colectivos non afecta os postos de traballo e as condicións laborais dos actuais traballadores senón só aos novos contratados, aos que, en todo caso, propón salarios e condicións que "melloran" o convenio do sector.

PAROS CONVOCADOS

Traballadores de Nueva Pescanova nas plantas de elaboración e frigoríficos decidiron nunha asemblea celebrada este sábado convocar folga os martes 14 e 21 de marzo ao considerar que a empresa "continúa no seu trece" na negociación dos convenios colectivos.

Ademais, se a empresa "non cede", prevén facer indefinido este paro a partir do 3 de abril. Pola súa banda, CC.OO. confirmou a Europa Press que este xoves, día 9, iniciará paros parciais --dunha hora os martes e xoves do mes de marzo-- na parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo, medida que ve "suficientemente potente" como para "facer reconsiderar a súa posición á empresa".