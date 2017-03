A CEG evita valorar a saída dos empresarios de Pontevedra ata recibir unha comunicación oficial

A confederación de empresarios de Galicia (CEG) non valorará a decisión dos empresarios de Pontevedra de suspender temporalmente a súa participación nos órganos directivos da patronal galega ata que reciba unha comunicación oficial.

O desexo de saír temporalmente da CEG foi acordado este luns por unanimidade nunha reunión da comisión permanente da CEP (confederación de empresarios de Pontevedra) en Lalín.

O seu presidente, Jorge Cebreiros, avisou de que non se trata de "unha rabecha" senón unha mensaxe de atención aos novos responsables da CEG, tras as formas nas que se lanzou a candidatura do hoxe presidente. Ademais, informou de que a decisión agora será elevada tanto ao consello asesor da CEP como ao da patronal galega.

Fontes da CEG sinalaron, consultadas por Europa Press, que a nova dirección declina pronunciarse respecto diso ata que reciba dita comunicación oficial dos acordos adoptados pola CEP e ata que estes sexan valorados polos órganos de goberno.