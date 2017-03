Unha conferencia sobre o Estatuto de Autonomía abre o 'V Semana Cultural San Rosendo'

Unha conferencia do catedrático emérito de Dereito Natural e Filosofía do Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Francisco Puy, sobre o Estatuto de Autonomía inaugurou este luns o 'V Semana Cultural San Rosendo' do Seminario Menor do Arcebispado de Santiago.

Segundo destacou o Arcebispado de Santiago, a súa charla estivo precedida por unha intervención do reitor do Seminario Menor, Manuel Ferreiro, quen destacou a importancia educativa do proxecto deste centro formativo diocesano. "A dimensión académica", asegurou, "é básica pero quédasenos curta".

O reitor deste centro educativo diocesano destacou tamén que a semana cultural é "un acontecemento" que ten un dobre obxectivo: abrirse á realidade e dar a coñecer á sociedade a realidade do Seminario Menor.

Ademais destas actividades, este martes, día 7 de marzo, está prevista unha representación teatral para colexios. Así, o grupo teatral do Seminario Menor interpretará o 'O enfermo imaxinario', de Moliére, a partir das 11,00 horas. Tamén haberá visitas por distintos museos da cidade.

OUTRAS ACTIVIDADES

Ao día seguinte, o Departamento de Orientación promove, desde as 9,00 horas o cinefórum 'Descubrindo as emocións'. Ademais, a partir das 13,00 horas haberá unha conferencia sobre 'O universo de Casares, Letras Galegas 2017', que pronunciará Hakan Casares Berg, doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo.

Para o xoves, día 9, está prevista unha exhibición de Tenis de Mesa a cargo do Artel Equipo Superdivisión, a partir das 10,30 horas, e unha charla-coloquio sobre 'Citius, altius, fortius' desde as 12,00 horas.

Xa o 10 de marzo, desde as 11,15 horas, o cóengo emérito da catedral de compostelá, José María Díaz, pronunciará unha conferencia. Tras iso, o arcebispo de Santiago, Julián Barrio, presidirá unha Eucaristía en honra de San Rosendo. Ademais, como clausura da semana, o sábado, día 11, haberá un encontro de antigas promocións.