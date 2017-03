A Sociedade Española de Ciencia do Solo elixe como Mellor Tese do ano a do investigador da UVigo Daniel Areas

A Sociedade Española da Ciencia do Solo elixiu como Mellor Tese de 2015 o traballo do investigador da Universidade de Vigo (UVigo) Daniel Arenas Lago sobre a capacidade de absorción e retención de metais pesados nos chans, tema de relevancia por ser moitos destes elementos tóxicos para organismos que poden entrar na cadea trófica.

O premio, da convocatoria de 2016, foi entregado en Madrid como recoñecemento á calidade do estudo do investigador e "á capacidade e solvencia" do grupo de investigación 'Plant and Soil Science', liderado polo catedrático Manuel Reigosa e galardoado con este premio noutras dúas ocasións anteriores.

"Recibir o premio non só é un orgullo para min e as miñas directoras de teses, as profesoras María Luisa Andrade e Flora Alonso, senón unha oportunidade para seguir transmitindo a importancia da conservación e o uso sustentable do solo", remarcou Areas, que tamén recibe o galardón como "un aliciente para seguir traballando nunha área que non ten suficiente apoio universitario e institucional".

A tese deste investigador, que deu lugar a unha decena de publicacións en revistas científicas de alto impacto, validou a efectividade do uso combinado de distintas técnicas para o estudo dos solos e demostrou que a asociación entre os compoñentes do chan, e non cada compoñente individual, é o que conxuntamente retén os metais.

Os resultados reflicten que as condicións dos solos inhiben o crecemento da vexetación e impiden o desenvolvemento dunha cobertura óptima, o que aumenta a erosión, favorece a perda de nutrientes e xera graves problemas de contaminación "non só nas áreas estudadas, senón tamén nunha parte importante das zonas lindeiras, polo que é preciso a súa recuperación".

No caso desta investigación concreta, o investigador estudou dúas minas: A lucense de Rubiais e a coruñesa de Touro; e dúas canteiras de roca serpentinita: Penas Albas, en Moeche (A Coruña) e Campomarzo, en Silleda (Pontevedra).