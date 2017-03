Angrois.- A comisaria de Transporte e o ministro defenden a súa actuación interpelados por vítimas nun acto público

A comisaria de Transporte, Violeta Bulc, e o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defenderon as actuacións dos seus respectivos equipos interpelados por varias vítimas do accidente do tren Alvia durante un acto público celebrado este luns en Madrid.

Dous membros da plataforma de afectados, Laura do Moral e Teresa Gómez-Limón, trasladaron as súas reivindicacións a ambos os mandatarios aproveitando un encontro cidadán da comisaria e o ministro no Círculo de Belas Artes de Madrid.

En concreto, a primeira delas denunciou que este colectivo leva máis de tres anos --desde xullo de 2013-- esixindo "xustiza e verdade", para que se depuren responsabilidades polo sinistro, que ocasionou 80 mortes e máis dun centenar de feridos.

Para iso, subliñou que é necesaria unha investigación independente, como esixiu a comisión de peticións do Parlamento Europeo, e dirixiuse á comisaria para preguntarlle "como e cando" se vai a facer.

A responsable de Transporte da Comisión Europea eludiu esta cuestión na súa resposta, na que non fixo mención á demanda da Eurocámara, que lle escribiu directamente a ela para solicitar unha investigación "exhaustiva" sobre as causas da traxedia.

"CADA ACCIDENTE TRAE MELLORAS"

A continuación foi Gómez-Limón, exdiputada do PP, a que apelou ao papel da Unión Europea para dar resposta ás reclamacións das vítimas: "Que lle parece que o informe que fixo a Axencia Ferroviaria Europea (ERA) fose desautorizado polo Goberno español?", díxolle a Bulc, que tampouco deu unha resposta explícita a este punto.

Así, na súa intervención, a comisaria apelou á repartición competencial, ao pedir aos afectados polo accidente de Angrois que "hai cousas que teñen que facerse en cada nivel". "E non podemos ir máis aló diso", resolveu.

Neste sentido, lembrou que a Comisión si identificou o seu momento que a comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), organismo que se inscribe no Ministerio de Fomento, non era independente. "É polo que abrimos un expediente", chamou a atención.

Despois, segundo proseguiu, o Goberno español comunicou os cambios efectuados na composición da devandita comisión e por iso a CE pechou o expediente.

Ao ministro, segundo indicou a comisaria, pódelle preguntar polos cambios implementados "despois deste horrible accidente". Respecto diso, a propia comisaria referiuse a a vintena de accións que o Executivo central acordou tomar despois do sucedido na curva da Grandeira.

"Cada accidente trae melloras, e a ERA --a Axencia Ferroviaria Europea, autora do informe que descualifica o informe feito pola CIAF-- identificou as debilidades no sistema español", expuxo Violeta Bulc.

UN NOVO INFORME "TERÍA QUE NACER DA CIAF"

Entre demandas trasladadas desde o auditorio por representantes dos estibadores, tamén tomou a palabra o portavoz da plataforma de vítimas do Alvia, Jesús Domínguez, quen, indignado tras as explicacións do ministro, criticou que "xa está ben" de respostas evasivas, porque "hai 80 mortos". Así, proclamou que "se un estado falla, queda Europa".

O titular de Fomento, na súa quenda, defendera o labor da CIAF como organismo "independente". Despois, precisou que só leva 100 días como ministro, e rexeitou que o Goberno central teña "capacidade legal" para obrigar á CIAF a elaborar un novo informe. "Tería que nacer da propia comisión, cousa que non sucedeu nunca", puntualizou.

De la Serna trouxo a colación, así mesmo, a subcomisión que se creou no Congreso dos Deputados tras o sinistro, que se saldou coa recomendación de 25 medidas "a maior parte das cales xa se puxeron en marcha".

Por último referiuse ao procedemento xudicial en curso, do que valorou que "persegue buscar a verdade" e está a recompilar informes periciais "para contribuír a dar a maior claridade e transparencia ao proceso". "De aí terán que saír no seu caso as diferentes responsabilidades", segundo concluíu.

Unha terceira vítima, Gemma Bernardo, tomou a palabra máis tarde para preguntar "quen está a mentir", xa que a Axencia Ferroviaria Europea dixo que o informe da CIAF non foi independente.

O ministro resaltou, neste extremo, que a Axencia Ferroviaria Europea non é un organismo que teña unha ascendencia no ordenamento xurídico. "Non está, nunha estrutura competencial, por encima da CIAF", resolveu.