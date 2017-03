Un activista compostelán recibe unha notificación de imputación por un vídeo sobre a liberdade de expresión

O activista compostelán polos dereitos civís Renato Núñez recibiu, segundo denuncia, "por erro", este luns 6 de marzo unha notificación de imputación da Audiencia Nacional por un vídeo sobre a liberdade de expresión que subiu ás redes sociais, "ao que equivocadamente atribúen un suposto delito contra Institucións do Estado".

O promotor da Plataforma polos Dereiros Civís afirma que non impulsa ningunha reacción a esta imputación ao entender que "hai un erro por parte da Fiscalía, pois o vídeo subido ás redes sociais 'Facebook' e 'Twitter' non fai ningún ataque contra ningunha institución, senón que defende que o acto gravado non se debe considerar delito". Así, está chamado a declarar o próximo 8 de marzo.

Este vídeo, explica, foi realizado no contexto das detencións de independentistas cataláns que queimaran retratos do monarca español durante a Diada, aos que se sumaron deputados en solidariedade co fin de protexer o exercicio dos dereitos fundamentais e, entre eles, o da liberdade de expresión.

Deste xeito, Renato Núñez considera "un erro" esta notificación de imputación pois, precisamente, o que expresou coa gravación e difusión do vídeo é que "ese feito non debe ser considerado delito, polo que non pode ser estimado como un ataque contra a Coroa nin contra as Institucións".