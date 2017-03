O concelleiro vigués Diego Gago, presidente de Novas Xeracións en Galicia desde marzo de 2014, confirmou que optará a liderar a organización xuvenil ligada ao PP no ámbito estatal no congreso de abril, un reto que asume "con ilusión e responsabilidade", e que compaxinará coa súa acta de edil na cidade olívica, coa que ten "un compromiso irrenunciable".

"Traballarei o dobre, sacareino do meu tempo persoal", proclamou Gago, quen subliñou que se trata de cargos diferenciados (na vida orgánica do partido e nunha institución, respectivamente).

De feito, subliñou que o labor de oposición que exerce en Vigo axudaralle para trasladar con enerxía as necesidades dos máis novos.

Na súa convocatoria ante os medios, o dirixente vigués ratificou o seu paso adiante arroupado e entre aplausos de varios compañeiros de NN.XX. en Galicia.

Gago sentenciou que "non hai nada máis grande" que optar a dirixir a organización xuvenil que lle deu "todo" e, aínda que se reserva os alicerces do seu proxecto para a campaña interna que antes do conclave levaralle por todas as comunidades, avanzou que aspira a liderar unha organización "forte, viva, aberta e que poida englobar e acoller a todos os que crean na sensatez, a tolerancia e o sentido común".

"Aquí hai xente normal, de todo tipo, con todas as formacións", aseverou o dirixente vigués, quen non puido ocultar que o feito de que o futuro líder de NN.GG. poida ser galego é "un puntazo".

"PROXECTO COLECTIVO"

Gago prometeu a dedicación que require "a primeira organización política xuvenil de Galicia e en España", e agradeceu o apoio recibido por parte do partido a nivel autonómico, que confía nel para liderar unha nova etapa en NN.GG.

Na súa intervención, insistiu en que aínda queda "todo un proxecto que presentar" e que "será colectivo e non individual, un plan integrado "por persoas de todas as partes do país". Non en balde, presentouse como unha persoa accesible e aberto a "escoitar todas as sensibilidades".

Se a súa aspiración sae adiante, comprometeuse a traballar para facelo "como esperan" todos os integrantes da organización xuvenil. Aínda que aínda non ten un calendario definido, o seu obxectivo é visitar todas as comunidades e o maior número posible de provincias.