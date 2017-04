Como deben ser os azafatos e azafatas da CRTVG

A Compañía de Radio Televisión de Galicia leva anos subcontratando a empresas privadas para realizar o que considera un “servizo de de apoio loxístico da función de azafata/o” para determinados eventos desta compañía pública. E para este ano acaba de sacar un novo concurso por valor de máis de 70.000 euros (IVE incluído).

Gayoso e Silvia Jato no Luar da TVG

A CRTVG xustifica a contratación deste servizo porque realiza, di, gravacións de diversas producións con asistencia de invitados e público. “E para a recepción, mobilidade e atención dos mesmos considerase preciso contratar unha empresa que realice estas actividades”, indica.

Un concurso que se suma a outro aínda máis avultado para a mediación e xestión das viaxes tanto da CRTVG, tanto ao estranxeiro como a distintos puntos do Estado, cunha axencia de viaxes e que suma máis de 360.000 euros.

E como debe ser a imaxe as azafatas da CRTVG?

Segundo o concurso, o persoal adscrito pola empresa que resulte gañadora do concurso, “deberá cumprir escrupulosamente o seu traballo, no sentido de aportar ao servizo unha adecuada imaxe corporativa e de eficacia na execución do mesmo”.

Azafatas do programa Supermartes, que se emitíu na TVG

E, para tal efecto, o ente público pedirá deste persoal unha “pulcritude extrema na súa aparencia, e un trato correcto e individualizado” ás persoas que deba desenvolver o seu cometido. Ademais, o persoal deste servizo deberá de estar dotado de uniformes completos de inverno e de verán “que se renovarán coa periodicidade necesaria para que o seu aspecto estea sempre nas mellores condicións”.

As necesidades da CRTVG

O ente público aclara que precisa de azafato ou azafata principalmente os venres, que é cando ten lugar o Luar, e os “efectivos” necesario serán entre 1 e 8. Sen embargo, de xeito extraordinario, tamén a esixencias de persoal “poden incrementarse ata 13/15 efectivos”. As datas estimadas son “un día en febreiro, un ou dous días en xullo e un ou dous días en decembro”.

E, para evitar relación laboral co ente público, nos pregos de condicións do concurso a CRTVG especifica que a empresa seleccionada “non terá vinculación algunha con este persoal, nin lle será esixible responsabilidade de ningunha clase como consecuencia das relacións existentes entre a empresa adxudicataria e os seus empregados aínda que as medidas e sancións que esta adopte se baseen no incumprimento, interpretación ou resolución da prestación do servizo do presente prego”.

Ademais, a empresa seleccionada deberá nomear un coordinador do contrato que será o encargado das relacións entre a CRTVG e os seus empregados. Este coordinador traballará con outro coordinador que nomeará a CRTVG. Sen embargo, no prego do concurso tamén queda claro que estes coordinadores, incluído o que non está contratado directamente polo ente públcio, poderán delegar “expresamente” as súas funcións noutros traballadores da Corporación RTVG “por operativa do servizo”.

Viaxes

Por outra banda, a CRTVG tamén contrata empresas privadas para “a xestión e mediación en desprazamentos, tanto nacionais como internacionais, e todo tipo de actividades relacionadas co sector, que se realicen por encargo e conta da CRTVG para servizos oficiais”. O servizo tamén inclúe aloxamentos, transportes e información sobre pasaportes, visados, certificados médicos ou permisos de condución.

Ademais, a CRTVG resérvase o dereito de contratar directamente coa axencia encargada de organizar as viaxes institucionais da Xunta ou do Parlamento, cando así o conveñan para o mellor seguimento informativo por parte do persoal enviado pola CRTVG.