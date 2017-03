A comisaria de Transporte, Violeta Bulc, comprometeuse ante as vítimas do accidente do tren Alvia a estudar se pode facer "algo máis" para que haxa unha investigación independente do sinistro ferroviario, que ocasionou 80 mortes no barrio compostelán de Angrois en xullo de 2013.

Así llo trasladou a responsable comunitaria nun encontro cunha representación da plataforma de afectados o accidente mantido este luns en Madrid.

Bulc fixou un prazo de tres semanas para contestar as súas reivindicacións, que se expoñen despois de que a comisión de peticións do Parlamento Europeo escribise á propia comisaria para esixir que haxa esta investigación "exhaustiva e independente".

A comisaria remitiuse ás competencias da Comisión, que no seu día abriu un expediente a España por falta de independencia da CIAF --comisión de investigación de accidentes ferroviarios--. Unha vez que o Goberno español comunicoulle que acometera cambios na súa composición, pechou devandito expediente.

Con todo, o portavoz da plataforma, Jesús Domínguez, recriminoulle que a directiva comunitaria en materia de seguridade "incumpriuse", e subliñou que a investigación independente "segue sen desenvolverse".

Segundo explicou Domínguez en declaracións a Europa Press, Violeta Bulc admitiu que ve que este conflito chegou a unha situación de "bloqueo", polo que se comprometeu a examinar se a Comisión Europea pode facer "algo máis" para que o asunto avance.

Domínguez, pola súa banda, chamoulle a atención sobre que Europa si é moi tallante e rigorosa cando se trata de problemas económicos, e censurou que a actitude non sexa a mesma cando nesta traxedia perderon a vida 80 persoas e supón o suposto incumprimento de normativas de seguridade ferroviaria.

Por último, a comisaria instou ás vítimas de Angrois a presionar á propia CIAF, e prometeulles que, se esta accede a realizar unha nova investigación, a Comisión enviará a técnicos para que a supervisen.

TRAS UN ACTO PÚBLICO MARCADO POLAS PROTESTAS

A entrevista produciuse despois dun encontro cidadán que protagonizaron tanto a comisaria como o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no Círculo de Belas Artes madrileño.

Ata alí trasladaron as súas protestas vítimas do descarrilamento na curva da Grandeira, en forma de pancartas e tamén coa súa intervención expondo preguntas reivindicativas a ambos os mandatarios.

Os dous dirixentes contestaron defendendo a actuación dos seus equipos, Bulc lembrando o expediente aberto a España por falta de independencia da CIAF e De la Serna aducindo a "falta de capacidade" para que o Goberno impulse un novo documento por parte desa comisión.

De maneira paralela, a plataforma solicitara ao gabinete da comisaria que esta se reunise con eles aproveitando a súa presenza en Madrid. Mesmo iniciaron unha recollida de firmas a través da plataforma 'Change.org' que chegou a sumar case 20.000 rúbricas.

O gabinete da responsable europea de Fomento contestou as vítimas a escasos minutos do inicio do acto, e citoulles para o termo do mesmo.