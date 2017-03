Cara a regulación da profesión xornalística

O Colexio profesional de Xornalistas de Galicia, xunto aos outros sete colexios de xornalistas do país, así como os que realizan os trámites para a súa posta en marcha en diferentes comunidades, únense para esixir a Lei de creación do Consello Xeral de Colexios de Xornalistas de España.

Representantes dos colexios de xornalistas de xornalistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla-León, País Vasco, La Rioja e Asturias | Fonte: EP

Decanos e representantes dos colexios de xornalistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla-León, País Vasco, La Rioja e Asturias acordaron este fin de semana iniciar actuacións conxuntas e crear catro grupos de traballo para poñer en marcha o Consello Xeral, organismo que "protexerá os intereses" dos 7.044 xornalistas colexiados que xa existen nas diferentes comunidades autónomas. A esta acción sumáronse os responsables das asociacións de xornalistas que están a impulsar a creación dos seus respectivos colexios en Navarra e Cantabria.

A Lei 2/1974 de 13 de febreiro, sobre Colexios profesionais, determina no seu artigo 4º que "cando estean constituídos varios Colexios da mesma profesión de ámbito inferior ao nacional existirá un Consello Xeral", o que será posible grazas á promulgación da correspondente lei. Por iso, os distintos colexios de xornalistas puxeron de relevo que a existencia deste Consello Xeral de Colexios de Xornalistas de España é "fundamental e necesaria para articular e harmonizar as relacións entre os diferentes colexios", tendo entre as súas funcións "a regulación deontolóxica profesional".

Críticas

Respecto diso, lamentaron que non se deron aínda os pasos necesarios para crear este organismo de ámbito estatal a pesar de que xa hai en funcionamento oito colexios profesionais, algúns desde hai varias décadas como é o caso dos de Cataluña (creado en 1985) e Galicia (ano 2000), que levan anos á espera deste trámite normativo "que é cada vez máis perentorio dado o imparable o proceso de constitución de Colexios".

Así mesmo, lembraron que en maio de 2010 realizouse unha primeira petición á Secretaría de Estado de Comunicación do Goberno de España para a creación do Consello Xeral por parte dos colexios existentes neses momentos, os de Galicia e Cataluña, á que logo se incorporou Murcia.

Esa esixencia ampliouse posteriormente en novembro de 2013 coa adhesión dos novos colexios que se habían ido creando nese período (Andalucía e Castilla-León), sen que ata a data déronse os pasos necesarios para cumprir con esta reclamación que se articula na propia Lei estatal de Colexios profesionais.

Actuacións conxuntas

"Para paliar esta situación que prexudica os intereses de defensa profesional deste colectivo e os do conxunto da sociedade", todos os colexios acordaron iniciar actuacións conxuntas para lograr a súa posta en marcha.

O encontro dos responsables de todos os colexios profesionais de xornalistas tamén serviu para "alcanzar acordos que abran a porta ao traballo en rede" co obxectivo de "compartir recursos e servizos para os colexiados".