O traspaso da AP-9 e a polémica das oposicións centra un pleno no que Feijóo responderá sobre igualdade

O pleno desta semana arrincará co debate e aprobación da nova proposición de lei impulsada de forma unánime polo catro grupos que integran a Cámara galega, aínda que os grupos da oposición manifestaron a súa desconfianza en relación a que o PP manteña a súa postura de apoio á transferencia no Congreso e pediron a implicación do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo.

Á marxe da AP-9, o feito de que a sesión de control do mércores coincida co Día Internacional da Muller marcará un pleno no que todos os grupos da oposición preguntarán ao xefe do Executivo sobre políticas de igualdade.

O terceiro asunto que protagonizará o pleno será a polémica xerada ao redor da convocatoria de oposicións, con especial fincapé na oferta de emprego público (OPE) de Educación, na que apreman os prazos.

A Xunta deu os pasos para a convocatoria, pero mantén a incerteza de que pasará se non hai un acordo co PSOE, xa que defende que é preciso "cumprir a lei" e que se aproben os Orzamentos Xerais do Estado.

Precisamente, no apartado de comparecencias, recalarán na Cámara, segundo anunciou Puy, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; e o titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, para informar da folla de ruta dos seus respectivos departamentos nesta lexislatura.

Ademais, derivan das interpelacións do pleno pasado dúas mocións que defenderán os socialistas sobre a violencia no deporte e as actuacións do Goberno galego en relación co desenvolvemento do Pacto local.

CREACIÓN DUNHA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

No ámbito de iniciativas de impulso, debateranse proposicións non de lei do BNG con respecto a fixar un marco galego de relacións laborais e negociación colectiva; e en relación a actuacións a acometer vinculadas coa lei galega para a igualdade de mulleres e homes.

O PSdeG defenderá dúas propostas sobre a adscrición dos centros das ensinanzas artísticas superiores ás universidades mediante convenio, así como posibilitar a súa incorporación ao sistema universitario galego; e sobre o desenvolvemento en Galicia do decreto que fixa as bases das axudas para o impulso económico das comarcas mineiras.

En Marea exporá, pola súa banda, a creación dunha fiscalía anticorrupción para a comunidade. Ademais de anunciar esta iniciativa, Luís Villares criticou a "esperpéntica actuación do ministro de Xustiza ao comportarse máis como un tertuliano que como un ministro e indicar aos fiscais o que deben facer".

"Non estivo a á altura do que se espera del, por iso a semana pasada pedimos a súa dimisión", subliñou, antes de engadir que o "perfil delictuoso" observado en Galicia aconsella a creación dunha fiscalía anticorrupción.

Noutra iniciativa de impulso, En Marea incidirá, do mesmo xeito, na apertura dunha mesa de diálogo entre patronal e sindicatos, coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, para adoptar acordos que permitan a recuperación dos salarios ata alcanzar a media estatal e lograr a igualdade salarial efectiva entre homes e mulleres para o ano 2020.

CONTINUIDADE AUTOVÍA COSTA DA MORTE

Pola súa banda, o PP defenderá unha proposición de lei para continuar coa construción da Autovía da Costa da Morte no tramo que conecta Baio e a AC-432 en dirección a Camariñas.

En concreto, os populares solicitan que a Xunta avance neste ano 2017 nos trámites necesarios para a redacción do proxecto construtivo deste tramo, dispondo as anualidades necesarias nos orzamentos para que esta infraestrutura sexa unha realidade na actual lexislatura.

Nunha segunda iniciativa de impulso, os populares piden que a Xunta elabore, en colaboración co Consello Galego de Pesca, un informe bianual no que se plasmen as inquietudes e problemas do sector pesqueiro galego, así como os obxectivos e liñas de actuación a curto, medio e longo prazo, para mellorar a súa competitividade.

No apartado de interpelacións, á marxe da iniciativa do PSOE sobre políticas da Xunta en materia de igualdade, o BNG interpela sobre o sector da automoción; e En Marea en relación ao peche da venda ao público de billetes e do servizo de atención ao viaxeiro en diversas estacións de ferrocarril, así como á política sanitaria na área de saúde de Pontevedra.

SOSPEITAS SOBRE UN CONCURSO DO 061

Á marxe das cuestións centradas nas OPE, unha das preguntas ao Goberno da sesión de control versará, a impulso do PSOE, sobre a asistencia do exalcalde de Melón (Ourense), inhabilitado, a unha reunión reunión institucional coa actual rexedora, Cristina Francisco Vílchez, que é a súa muller. Os socialistas tamén preguntarán sobre o prazo previsto polo Executivo autonómico para a aprobación do novo plan de xestión do lobo.

Os populares, pola súa banda, preguntarán sobre a execución da estación intermodal de Vigo; sobre a actividade en transplantes; e sobre a ampliación do hospital de Montecelo, en Pontevedra.

O BNG interésase polo impulso dun plan de reactivación de emprego na comarca de Ordes (A Coruña) para mulleres que traballaron en empresas de confección e que están desempregadas na actualidade.

Do mesmo xeito, En Marea preguntará sobre a garantía do cumprimento de todos os requisitos legais nun concurso de ambulancias da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, baixo a lupa dunha investigación xudicial.