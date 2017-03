As seleccións femininas de fútbol sala de Galicia e Cataluña enfrontaranse en Santiago con motivo do Día da Muller

As seleccións femininas absolutas de fútbol sala de Galicia e Cataluña enfrontaranse este 7 de marzo no pavillón de Santa Isabel de Santiago nun encontro que se enmarca dentro dos actos programados polo Concello compostelán con motivo do Día da Muller.

A selección galega feminina absoluta volve ás pistas case 20 anos despois do seu último partido, en 1998. O combinado galego contará con representación do catro clubs de Galicia que compiten na actualidade na División de Honra feminina de Fútbol sala: Burela Pescados Rubén, Poio Pescamar, Ourense CF e Cidade das Burgas FS.

O encontro foi presentado no Pazo de Raxoi pola concelleira de Xuventude, Deporte e Benestar Animal, Noa Morales, quen estivo acompañada polo presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán; o presidente do Santiago Futsal, Ramón García; e o xerente de Cenor, Javier González; entidades colaboradoras na organización do encontro.

O partido enmárcase dentro da programación impulsada desde diferentes departamentos do Concello de Santiago con motivo do Día da Muller e, deste xeito, ten por obxectivo "visibilizar o deporte feminino", segundo destacou Morales.

Na súa intervención, Rafael Louzán celebrou "a recuperación das seleccións galegas", agora coa de fútbol sala feminino a través dun enfrontamento ante Cataluña que servirá "de homenaxe ás mulleres".

CATRO EQUIPOS NA MÁXIMA CATEGORÍA

Así, remarcou o "moi bo nivel" do fútbol sala feminino galego, que conta con catro equipos na máxima categoría nacional e que están a realizar un "magnífico" papel.

Unha categoría que soña con alcanzar o Santiago Futsal, que creou hai uns anos a súa sección feminina a través da fusión coa SD A Gaiola; aínda que o seu presidente, Ramón García, recoñeceu que chegar a División de Honra é "unha aspiración" que "non é fácil".

O partido terá lugar o 7 de marzo, na véspera do Día da Muller, a partir das 20,30 horas no pavillón de Santa Isabel. Na mañá dese mesmo día os combinados de Galicia e Cataluña serán recibidos na sede do Concello de Santiago.