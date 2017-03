Cita histórica dunha potencia

O pavillón compostelán de Santa Isabel acolle este martes un choque que pasará á historia do fútbol sala galego e, en particular, do fútbol sala feminino. Despois de 18 anos de ausencia, a Federación Galega de Fútbol recupera a Selección Galega absoluta de futsal cun Galicia-Catalunya (20.30 horas) que servirá como homenaxe á muller traballadora e en especial á muller deportista, atopándose o choque no programa de actos do Concello de Santiago con gallo do Día da Muller Traballadora (8 de marzo).

As dúas seleccións loitarán pola vitoria, pero o principal será o impulso ao fútbol sala feminino, especialidade na que Galicia é toda unha potencia a nivel estatal, con catro equipos na máxima categoría (Poio Pescamar, Pescados Rubén Burela, Ourense Envialia e Cidade das Burgas) e outros seis na Segunda División. Os catro clubs de Primeira están representados na convocatoria feita polos seleccionadores, Manu del Castillo e Mari Carmen Carro Queru.

As convocadas son Silvia Aguete, Cecilia, Yenni e Charo do Poio Pescamar; Beatriz Seijas, Marta, Andrea e Lucía de Ourense Envialia; Iria Saeta, Sonia Pacios e Ana de Cidade As Burgas e Lara Balseiro de Pescados Rubén Burela. A delegación galega iniciou a concentración ás 18:00 horas no Hotel Los Abetos, onde foron recibidas polo directivo responsable do fútbol sala, Pablo Prieto, e polo director deportivo, Manu Fernández. E ás 19:30 realizaron o adestramento previo ao partido, unha sesión dunha hora co fin de facer unha mínima preparación do partido, que continuou coas charlas técnicas no propio hotel.

“Ilusión” é a palabra que máis empregan os seleccionadores galegos para definir o estado de ánimo do combinado. “Realizamos unha convocatoria con xogadoras cunha gran traxectoria no fútbol sala feminino galego e que teñen unha ilusión tremenda por xogar este partido. Todos estamos encantados coa iniciativa de recuperar a nosa selección absoluta. Estas xogadoras levan moitos anos destacando no seu deporte e agora teñen a oportunidade de cumplir esta ilusión”, comentan. E para os seleccionadores é “un enorme orgullo dirixir a Selección Galega” contra unha selección catalana da que non hai moitas referencias como equipo, “aínda que coñecendo as xogadoras convocadas, sabemos que é un equipo moi bo técnicamente”.