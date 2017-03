O pianista Nicolas Bringuier ofrece en Santiago o sexto recital do ciclo 'Unha vida de emocións en 32 sonatas'

O pianista Nicolas Bringuier (Niza, 1980) ofrecerá este martes en Santiago de Compostela o sexto concerto do ciclo 'Unha vida de emocións en 32 sonatas' dedicado ás sonatas para piano de Beethoven.

Segundo informa a Universidade de Santiago (USC), Bringuier substitúe a Björn Lehmann, o intérprete programado inicialmente que, debido a unha indisposición, non poderá actuar ese día.

No recital, de entrada libre ás 20,30 horas no Paraninfo da Universidade --Facultade de Xeografía e Historia--, soarán as sonatas 21 no do maior Op. 53 (Aurora), 22 en Fa maior OP. 54 e 23 en Fa menor OP. 57.