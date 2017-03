Unha quincena de provincias terá risco ou risco importante por ondada, vento ou nevadas, entre elas A Coruña e Lugo

Unha quincena de provincias do norte, entre elas A Coruña e Lugo, e do nordés peninsular terán activado este martes avisos por risco (amarelo) ou risco importante (laranxa) por vento, fenómenos costeiros ou por nevadas, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, o risco importante por ventos que poderían mesmo superar os refachos de 100 quilómetros por hora afectará a Huesca, Xirona, Lérida, Tarragona e Castelló e será de cor amarela o aviso para as provincias de Zaragoza, Teruel, Barcelona e Mallorca. As nevadas poderán acumular ata 5 centímetros de neve no leridano Val de Arán.

O aviso por fenómenos costeiros manterase este martes en grao de risco importante en Xirona e Menorca, onde se poden producir ondas de 3 a 4 metros de altura e con risco (amarelo) nas costas da Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Biscaia, Guipúzcoa e Mallorca.

Este martes os ceos estarán anubrados ou cubertos con choivas, que serán en xeral febles, no litoral vasco, norte de Navarra e Pireneos, e serán máis frecuentes e intensas no Val de Arán.

Ademais, tamén serán posibles as choivas ocasionais e dispersas noutros puntos do Cantábrico oriental e do oeste de Galicia.

No resto de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, norte do Sistema Ibérico haberá intervalos nubrados e, a primeiras horas, en zonas de Castela e León, Sistema Central e norte das Illas Canarias de máis relevo. Predominarán os ceos pouco nubrados no resto do país, con algunhas nubes altas. Tamén existe probabilidade de calimas nas medianías de Canarias e de néboas matinais en vales do oeste peninsular.

A cota de neve situarase ao redor de 1.000 ou 1.200 metros en Pireneos e subirá a 1.600 a 2000 metros.

En canto ás temperaturas, o AEMET espera que as diúrnas aumenten en boa parte da vertente atlántica peninsular e en Canarias, un ascenso que será localmente notable en medianías. Pola contra, descenderán no nordeste peninsular e Baleares.

Finalmente, a AEMET prevé ventos do leste ou nordeste en Canarias; do noroeste no Cantábrico oriental, Baleares e metade este peninsular e serán fortes ou con intervalos de forte en Pireneos, Baixo Ebro e Baleares.