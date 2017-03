Cruz Vermella destaca que un 70% das persoas atendidas en 2016 na provincia da Coruña foron mulleres

Cruz Vermella destaca, con motivo da celebración do Día Internacional das Mulleres o 8 de marzo, que o 69,3 por cento das persoas atendidas pola entidade no marco de proxectos de intervención social na provincia da Coruña en 2016 eran mulleres.

"A violencia machista, os estereotipos e roles de xénero establecidos, a fenda salarial, o teito de cristal e a falta de responsabilidade compartida no fogar e a familia, son algunhas das barreiras ás que se enfrontan mulleres e nenas do noso país cada día", segundo sinala Cruz Vermella.

Por iso, durante toda a semana, Cruz Vermella Mocidade pon en marcha a campaña 'E ti... Que fórmula utilizas?' en 11 localidades da provincia da Coruña.

Ademais de participar en todos os proxectos de emprego que a organización desenvolve nas cidades da Coruña e Santiago, tamén conta cunha iniciativa específica para mulleres, 'Pontes cara ao Emprego', que, segundo explica, dispón do apoio do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (Poises).

Cruz Vermella sinalou que dispón de recursos e proxectos específicos dirixidos a mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero e para as que se atopan en dificultade social, nos que se busca o seu empoderamento a través do desenvolvemento de diferentes actividades, ofréceselles asesoramento xurídico, accións de orientación e apoio psicosocial e acompañamento a recursos comunitarios.

A promoción da igualdade, a coeducación e a prevención da violencia de xénero desde idades temperás é, segundo subliña Cruz Vermella, "outro dos obxectivos" da organización.

"O ano pasado Cruz Vermella Mocidade traballou con 3.111 nenos e nenas da provincia sobre estas cuestións a través de diversas campañas, talleres e charlas en centros educativos e outros espazos", segundo indica.

CAMPAÑA

Cruz Vermella Mocidade, no marco da campaña desta semana, convida á poboación á reflexión sobre que elementos, valores e situacións son necesarios para alcanzar a equidade de xénero.

Farao a través de distintas actividades que buscan achegar á poboación algúns conceptos relacionados co feminismo, tales como xogos de preguntas ou de cartas nos que se explica o significado dalgúns símbolos ou un mural.

Así, realizará talleres de sensibilización en centros educativos da Coruña (10 de marzo no CEIP Raquel Camacho), Santiago de Compostela (7 e 8 de marzo no CIFP Compostela e 8 de marzo no IES Pondal), Ordes (IES Maruxa Mallo o 7 de marzo), Ribeira (8 de marzo no Sagrado Corazón de Jesús) e Arzúa (17 de marzo no CEIP Nosa Señora do Rosario-Atocha) e actividades de sensibilización en espazos públicos en Betanzos (Praza de Irmáns García o 11 de marzo pola tarde) e Carballo (caseta informativa na Biblioteca Rego da Balsa o 7 de marzo a partir das 17,00 horas).

Tamén chegará a Noia (nos supermercados Gadis e Eroski Center o 8 de marzo de 11,00 a 13,00 horas), Ordes (10 de marzo ás 17,30 horas na Alameda do Concello) e Vimianzo (8 de marzo na Praza do Concello). Ademais, desenvolverase un taller con usuarios de Cruz Vermella en Cambre o 10 de marzo e outro en Sada.