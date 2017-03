CIG convoca para este mércores unha manifestación en Santiago polo Día Internacional da Muller Traballadora

A CIG convocou unha manifestación para este mércores, 8 de marzo, en Santiago de Compostela con motivo da celebración do Día Internacional da Muller Traballadora.

Segundo sinalou o sindicato, a manifestación sairá ás 10,45 horas do estadio de San Lázaro para finalizar cunha concentración diante da Secretaría Xeral de Igualdade na capital galega sobre as 11,00 horas.

A central sindical puntualiza que se realiza a mobilización "en solidariedade con Nélida Pisco", condutora de autobuses de Calo, "por representar a maior parte das discriminacións que sofren as mulleres no mundo do traballo, tras padecer, durante máis de oito anos, acoso e terrorismo patronal", segundo matiza.