Pedro Sánchez presentará o día 15 en Ourense o proxecto co que concorrerá ás primarias do PSOE

O ex secretario xeral do PSOE Pedro Sánchez protagonizará o próximo día 15 un acto "aberto á cidadanía" en Ourense para presentar 'Somos Socialistas', o proxecto co que concorrerá ás primarias.

Segundo avanzaron fontes socialistas a Europa Press, este evento político terá lugar ás 20,00 horas no edificio politécnico do campus universitario da cidade das Burgas.

Deste xeito, Ourense convértese na primeira cidade galega que visita Pedro Sánchez desde que o pasado 28 de xaneiro anunciase en Sevilla a súa intención de presentarse ás primarias do PSOE, previstas para o mes de maio.

Precisamente na capital ourensá ten Sánchez a unha das súas principais valedoras en Galicia para recuperar o liderado do partido, a deputada no Congreso Rocío de Frutos.

Foi unha dos 15 parlamentarios socialistas que mantiveron o 'non' á investidura de Mariano Rajoy, a única entre o seis representantes do PSOE por Galicia na Cámara baixa.