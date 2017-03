Investigan un timo de 2.000 euros a unha nonaxenaria de Poio por alguén que se fixo pasar polo seu sobriño en EEUU

Axentes da Guardia Civil investigan un timo telefónico que sufriu unha muller de 90 anos da localidade pontevedresa de Poio, á que chamou unha persoa facéndose pasar por un sobriño que ten no estranxeiro para pedirlle que enviase urxentemente 2.000 euros, feitos polos que xa se atopa como investigado un taxista que quedou con parte do diñeiro.

Segundo informou o Instituto Armado, a pasada semana, a muller recibiu unha chamada dunha persoa que se facía pasar por un sobriño dela que vive en Estados Unidos, quen lle pediu 2.000 euros alegando que tiña que pagar unha multa no aeroporto de Barallas para poder entrar en España e ir visitala.

O estafador conseguiu convencela para que lle enviase o diñeiro, co que o home pediu un taxi, que se personó no domicilio da muller para recoller o sobre co diñeiro. A continuación, o taxista seguiu as instrucións telefónicas do suposto 'sobriño' e desprazouse ata Sanxenxo, onde se supuña que unha terceira persoa ía recoller o diñeiro.

No entanto, de camiño o taxista recibiu outra chamada informándolle de que a persoa que ía recoller o diñeiro sufrira un contratempo e non podía acudir á cita, ante o que lle pediu que acudise a unha empresa de transferencia de diñeiro e ingresase 1.000 e 500 euros a nome de senllas mulleres residentes en México.

Ademais, o interlocutor díxolle ao taxista que quedase co diñeiro restante --uns 200 euros, unha vez deducidos os gastos dos envíos--, e que o fose a recoller ao aeroporto de Peinador ao día seguinte, o que non se chegou a producir.

Ao existir indicios de que o taxista supostamente terminou sendo consciente da estafa, a Guardia Civil investígalle por quedarse con 200 euros do total. Así mesmo, a investigación continúa aberta para o total esclarecemento dos feitos.

CONSELLOS

Ante "a proliferación das denominadas estafas de emerxencias de familia", a Guardia Civil recomenda resistir a presión de actuar inmediatamente, e verificar a identidade da persoa que chama facendo preguntas que un descoñecido non sabería contestar.

Igualmente, aconsella que se comprobe a veracidade da historia con outra persoa da contorna familiar --aínda que lle dixeron que garde o segredo--, e que poña o feito en coñecemento das forzas e corpos de seguridade do Estado.