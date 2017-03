Ofensiva do PPdeG no Parlamento contra Carmen Santos para que se desculpe

O Grupo Parlamentario Popular avanzou que os deputados iniciarán todas as súas intervencións no pleno do Parlamento instando á secretaria xeral de Podemos en Galicia e deputada de En Marea, Carmen Santos, a pedir desculpas polas "calumnias vertidas" contra o PPdeG.

Chío publicado por Carmen Santos (Podemos Galicia).

Esta reacción dos populares galegos prodúcese despois de que un 'tuit' emitido o domingo por Carmen Santos sobre violencia machista acendese as redes con duras críticas de cargos do PPdeG e outros usuarios.

En concreto, o tuit de Santos que desatou esta polémica di: "Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q nn nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade".

Respecto diso, nun comunicado remitido aos medios este martes, o PPdeG explicou que a decisión de iniciar todas as intervencións esixindo á deputada de En Marea que se desculpe foi acordada despois de que na xornada do luns Santos "rexeitase desculparse publicamente polo seu tuit".

Precisamente, o primeiro en esixir unha desculpa á parlamentaria de En Marea foi o deputado Martín Fernández Prado durante o debate da proposición de lei que solicita a transferencia da titularidade e competencias da AP-9 a Galicia.