Os estibadores avisan á CE de que non se pode usar diñeiro público para despedir

O coordinador da Coordinadora Estatal de Traballadores do Mar, Antolín Goya, advertiu este martes á Comisaria de Transportes da Unión Europea, Violeta Bulc, de que dentro das políticas da Comisión Europea "non figura usar fondos públicos para despedir traballadores con contratos indefinidos e crear emprego precario".

"Preguntámoslle directamente e non foi capaz de desmentilo", explicou en declaracións tras reunirse co presidente do Goberno de Canarias, Fernando Clavijo.

Goya insistiu en que hai "alternativas" a ese modelo e "varias posibilidades" para cumprir coa sentenza do Tribunal de Luxemburgo, e nese sentido, sostén que "a solución non pasa pola precariedade", aínda que coincidiu con Bulc en que o Goberno "tardou demasiado e tiña que reformar a lei antes".

Sobre o adiamento da votación no Congreso, sinalou que é o recoñecemento de que o Goberno "non ten apoios suficientes", á vez que mostrou a súa preocupación porque "non fale" de fórmulas de solución e circunscríbase a un conflito "empresa-traballadores" que está bloqueado ata saber que ocorre co Real Decreto Lei.

"A única solución é que o Ministerio sente na mesa de negociación e garanta a subrogación dos traballadores e as condicións dos seus empregos", explicou.

En canto ao plan de axuda á reconversión da estiba anunciado polo Ministerio de Fomento, criticou que non lles "pasaron nada", só o texto do Real Decreto, que se centra na subvención pública para despedir traballadores.

"Se falan de reconversión será dalgún porto con excedente de persoal, pero iso non é definir o modelo nin como quedan as empresas e os traballadores tras o Real Decreto", apuntou.

Goya puntualizou que os paros que arrincan este venres mantéñense, aínda que non ocultou que pode haber marxe para a negociación tras o adiamento da votación no Congreso.