Bimba e Lola eleva un 31,7% as súas vendas en 2016, ata 152,4 millóns, e supera os obxectivos

Bimba e Lola alcanzou unhas vendas de 152,4 millóns de euros durante o seu exercicio fiscal 2016-2017 (desde o 1 de marzo de 2016 ao 28 de febreiro de 2017), o que supón un aumento do 31,7% respecto dun ano antes, segundo informou este martes a compañía de moda.

Desta forma, a firma galega das deseñadoras Uxía e María Domínguez, sobriñas de Adolfo Domínguez, supera "amplamente" os obxectivos de crecemento a dobre díxito expostos inicialmente pola empresa.

En concreto, o crecemento da compañía en España foi dun 31% (21% en superficie comparable), ao que se suma o "forte" incremento das vendas internacionais, con alzas superiores ao 20% en Portugal, México e Singapur; do 50% en Chile e Corea e por encima do 60% en Francia e Reino Unido. As vendas internacionais supoñen na actualidade o 26% do total.

Para apoiar este crecemento, Bimba e Lola segue incorporando puntos de venda, de acordo co seu plan de expansión internacional. Así, 2016 terminou con 12 aperturas netas, ata chegar a un total de 222 tendas, entre propias e corners en grandes almacéns.

Nos próximos meses engadirá polo menos 20 máis en Francia, incluíndo os seus primeiros 'corners' fóra de París, en Printemps-Lyon e Printemps-Cannes, Reino Unido, Portugal, Qatar e México.

Bimba e Lola seguirá crecendo tamén en España, con novas localizacións seleccionadas, e tamén a través de 'corners' no Corte Inglés. A compañía prepara actualmente o desembarco nos mercados "máis atractivos" do mundo, aínda que non precisou cales.

Co obxectivo de abordar esta expansión, Bimba e Lola estuda actualmente o deseño e construción dunha nova sede para os seus servizos centrais.

A compañía galega emprega na actualidade a máis de 1.000 persoas, cun 70% de emprego indefinido e un crecemento do 17,2% no seu persoal respecto dun ano antes.