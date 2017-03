O reitor da USC declina pronunciarse sobre a condena a estudantes por protestar contra o profesor Domingo Neira

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Viaño, declinou pronunciarse sobre a condena a tres meses de prisión a dous estudantes por protestar contra o profesor Domingo Neira, denunciado no seu día por parte do alumnado por realizar manifestacións homófobas na aula.

A preguntas da prensa este martes sobre esta cuestión, Viaño limitouse a apuntar que "é un tema que está no ámbito da Xustiza", de forma que rexeita "comentar unha sentenza".

Esta condena aos estudantes chega tras unha denuncia da USC. Así, cuestionado sobre se ve xusto que haxa estudantes condenados, Viaño agregou que "son decisións da Xustiza, independentes do que poida pensar a universidade".

O docente fora suspendido dous meses de emprego e soldo por parte da USC, despois de que o profesor admitise dicir en clase que "a pederastia e a homosexualidade" é un "problema grave" aínda que, no seu momento, negou en declaracións a Europa Press, que sexa un homófobo.

Os alumnos denunciaron que este profesor obrigaba a utilizar como manual de estudo 'Didáctica para o crecemento sociopersonal', no que se recollen comentarios de carácter homófobo. Entre estes comentarios, consideraba "desviacións" da conduta comportamentos como a "sodomía, travestismo e violacións", e unía a corrupción de menores coas "vodas gai", así como relacionaba a zoofilia coa homosexualidade.

Con motivo do seu reincorporación, un grupo de alumnos protagonizaron unha protesta en 2015 ao final dunha das súas clases, participando nun 'escrache', no que exhibiron carteis, bandeiras e corearon consignas en contra do seu regreso á aula.