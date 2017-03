Localizan no mar un corpo onde buscaban ao mozo de Mesía desaparecido na Coruña

Mergulladores da Guardia Civil localizaron no mar na Coruña o corpo dun home na zona onde desapareceu Manuel Rodríguez Gómez, o mozo de 27 anos veciño de Visantoña, en Mesía que faltaba do seu domicilio desde o pasado venres. Todo apunta a que se trata do mozo desaparecido á espera da confirmación oficial.

Na inmersión que realizaron os mergulladores este martes na zona da Mariña, próxima ao lugar onde se atopa a discoteca El Pelícano, en cuxas inmediacións foi visto por última vez, foi localizado, sobre as 11,50 horas, o corpo.

Fontes da Guardia Civil e da Delegación do Goberno explicaron a Europa Press que se está á espera da confirmación definitiva de que o cadáver atopado corresponde ao do mozo.

Para iso, familiares do desaparecido trasladáronse ao lugar para proceder ao seu recoñecemento, tras trasladar a terra o corpo recuperado nas augas próximas á zona do Palacio de Congresos e Exposicións da Coruña (Palexco).

POSIBLE ACCIDENTE

O mozo trasladouse na noite do pasado xoves ata A Coruña, en compañía dun amigo. Con todo, a última vez que se lle viu foi, ao redor do cinco da madrugada do venres, no exterior da discoteca á que acudira. Sobre as 6,30 horas, o seu móbil deixou de estar operativo.

Este luns, fíxose cargo do caso o grupo da Policía Nacional especializado en desaparecidos e incorporáronse á procura os submarinistas da Guardia Civil ao non descartarse, entre as liñas de investigación, a hipótese de que sufrise un accidente.