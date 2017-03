A CIG defende que ademais de tomar decisións como a compra de Opel, PSA debe mellorar as condicións do persoal

A CIG, tras consumarse a operación de compra de Opel por parte de PSA Peugeot Citroën, defendeu que os recursos do grupo "deben ser utilizados para seguir mellorando" tanto na dirección estratéxica, "como pode ser o rescate de Opel", como na mellora das condicións laborais dos traballadores.

Nun comunicado remitido este martes, o sindicato manifestou que, aínda que "comparte" que a multinacional francesa teña unha situación económica saneada, iso "non quere dicir que --o-- presidente se obceque en ser un campión europeo do automóbil sen reparar nos daños colaterais que iso pode supor para os traballadores de plantas produtivas".

Así as cousas, criticou que o presidente do grupo fale de "mellora" deixando "totalmente á marxe a degradación salarial e social dos traballadores", e, a continuación, remarcou que é necesario que "comece un novo camiño onde o rescate de postos de traballo, salarios, estabilidade nos horarios, saúde, dereitos, etc., se vexa plasmado na realidade".

"Nas nosas mans está que o noso futuro pase por un camiño cargado de talento e tranquilidade para os principais protagonistas da recuperación económica do grupo: Os traballadores", subliñou o sindicato, que pon en valor o labor dos empregados que "día tras día --están-- a pé de posto soportando os brutais ritmos e cargas de traballo con escasos minutos de descanso".

MENSAXE DE TRANQUILIDADE

Segundo comunicaron fontes sindicais a Europa Press, este luns a dirección da planta de PSA en Vigo trasladou aos representantes dos traballadores unha mensaxe de "tranquilidade" tras consumarse a operación de compra de Opel, e garantiu o mantemento dos "compromisos" adquiridos co persoal en materia laboral e salarial.

No entanto, os representantes sindicais expresaron que "quedan algunhas incertezas" por despexar, por exemplo, a adaptación das factorías de Opel ao plan de competitividade de PSA, "que vai pasar coas duplicidades" e "que vai pasar con todas as plantas en Europa".

Ante esta situación, os sindicatos advertiron que van "facer un seguimento minucioso para que se sigan mantendo as plantas en España e protexer o emprego". Ademais, Vítor Mariño (CUT) expuxo as súas dúbidas achega do mantemento das condicións laborais e o seu temor de que haxa consecuencias nos salarios dos empregados de PSA.