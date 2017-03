O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, suxeriu este martes que os "atrancos" postos desde o concello "influirían" na decisión de Ence de pospor a construción dunha planta de biomasa en Pontevedra e comezar pola de Huelva.

"Ence terá que explicar se esa foi a razón, pero supoño que influiría", manifestou, ao ser preguntado polos xornalistas sobre a marcha atrás da pasteira no relativo á citada planta de biomasa.

Na mesma liña, o 'número dous' de Feijóo criticou que "investimentos que podían quedar en Pontevedra, váianse a outras zonas de España" debido aos "atrancos que noutros sitios non poñen".

Sen deixar de aseverar que descoñece se ese o motivo do cambio de criterio de Ence, o que si defendeu é que "ás empresas que crean postos de traballo hai que darlles facilidades, e non porlles dificultades de todo tipo".

A modo de exemplo, Rueda reivindicou que "a Xunta, unha vez o Ministerio de Medio Ambiente decidiu prorrogar a concesión", o que buscou foi "que ENCE se implicase moito máis coa comarca de Pontevedra". Así pois, agora estará "vixiante" de que "cumpra" os seus compromisos.

CUMPRIMENTO DO PACTO AMBIENTAL

Nese sentido, lembrou que a pasteira debe destinar tres millóns de euros ao ano a "fins sociais" en Pontevedra, achegar ao saneamento da ría e acometer investimentos na fábrica.

"Ten que facelo e estaremos vixiantes", reafirmouse Alfonso Rueda, non sen sinalar que Ence "xa dixo que non renuncia" a construír a planta de biomasa en Pontevedra.

Con todo, volveu a facer fincapé nas "dificultades coas que se atopa" a empresa no relativo ás autorizacións municipais. "Non as atopan, segundo eles manifestan, nin en Asturias nin en Huelva", remachou.