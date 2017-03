O Festival de Cans volve bater a súa marca de curtametraxes inscritas con 235 producións, un 10% máis que en 2016

O Festival de Cans volveu a bater este ano a súa marca de curtametraxes inscritas, tras recibir na convocatoria para as seccións oficiais a concurso un total de 235 producións galegas, o que representa un aumento de case o 10 por cento respecto da edición de 2016, que xa experimentara un crecemento do 15 por cento sobre o ano anterior.

Por categorías, recibíronse un total de 147 curtametraxes de ficción e non ficción, 15 de animación e 75 videoclips. Con iso, consolídase a categoría de animación e vese reflectido que hai "un gran volume de traballos de creadores galegos que viven e desenvolven a súa actividade profesional fose de Galicia", e mesmo de España.

A organización, que agora inicia o "exhaustivo e laborioso proceso de visionado e selección" para elixir as obras finalistas en cada categoría, trasladou o seu optimismo porque a produción de creadores galegos está a dar "un paso adiante cuantitativo e tamén cualitativo nas pezas edición tras edición", que seguen aumentando a pesar de só admitir curtametraxes de galegos.

En canto ao orzamento do evento, que se celebrará do 24 ao 27 de maio, está confirmado o apoio do Concello do Porriño e espérase a resposta da Deputación de Pontevedra e a Xunta.

Así mesmo, para completar o financiamento, a organización tamén busca o patrocinio de empresas, entidades e particulares a través da campaña 'Amadriña ou apadriña un jalpón'.