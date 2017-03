Febreiro foi 1,6ºC máis cálido do normal en España, o terceiro máis cálido do século e un 36% máis húmido do habitual

O mes de febreiro de 2017 foi cálido no seu conxunto cunha temperatura superior en 1,6 graos centígrados á media do mes e resultou un 36 por cento máis húmido do normal e moi húmido en extensas áreas da metade norte peninsular, Huelva e Forteventura, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, o portavoz do AEMET, Rubén do Campo, explicou a Europa Press que a temperatura media deste mes de febreiro foi de 10,2 graos centígrados (ºC), é dicir 1,6ºC máis que a media mensual do período de referencia 1981-2010.

Con estes datos, o segundo mes de 2017 sitúase como o oitavo febreiro máis cálido desde 1965 e o terceiro máis cálido do século XXI, por detrás dos de 2008 e 2007.

Por zonas, este mes foi cálido ou moi cálido na maior parte da Península e Baleares, mentres que en Canarias resultou "predominantemente frío".

En concreto, dixo que se produciron anomalías positivas de preto de 2ºC en zonas do centro e nordés de Castela e León, País Vasco, A Rioxa, Navarra, Aragón, Cataluña e illas de Mallorca e Menorca, mentres que no resto da España peninsular e Baleares predominaron anomalías próximas a 1ºC. En canto a Canarias, as anomalías térmicas situáronse maioritariamente ao redor de 1ºC.

Así mesmo, a oscilación térmica diúrna resultou 0,6ºC menor que a normal do mes, debido a que a anomalía térmica das mínimas, de 1,9ºC, foi sensiblemente maior que a das máximas, que foi de 1,3ºC.

Precisamente, isto é "o máis significativo" en canto a temperaturas para Do Campo, porque a diferenza entre as mínimas e as normais foi maior que no caso das máximas. Así, engadiu que iso significa que febreiro foi máis cálido do normal sobre todo polas mínimas e que isto vai ligado a que os ceos permaneceron nubrados en boa parte do mes, a consecuencia das numerosas borrascas atlánticas que atravesaron a Península e fixeron que os ceos estivesen cubertos e as mínimas non baixaron tanto.

Por semanas, a primeira de febreiro foi máis cálida do normal, especialmente as mínimas e o portavoz destacou "descenso significativo" das temperaturas do día 8 na Península e Baleares, que quedaron por baixo do normal ata o día 11; con todo, a partir do 12 de febreiro e ata final do mes as temperaturas volveron ser máis altas que as normais para a época do ano.

As máis altas rexistráronse no aeroporto de Tenerife Sur, con 28,6ºC e no aeroporto de Lanzarote, con 27,2ºC, ambas o día 17 de febreiro. Na Península, as máximas alcanzaron 24,1ºC en Alacante Aeroporto o 28 de febreiro e en Castelló da Plana, 23,9ºC o día 7.

As mínimas máis baixas foron as rexistradas no Porto de Navacerrada o día 9, con -7,3ºC e en Molina de Aragón, con -6ºC o día 2. En capitais de provincia, en Burgos aeroporto o mercurio baixou a -4,2ºC e en Teruel, o día 21, -3,9ºC.

En zonas de montaña e en ambas as mesetas houbo xeadas durante 22 días no Porto de Navacerrada, 17 días de xeada en Molina de Aragón e os 14 días de Teruel.

CHOIVAS ONDE MÁIS FALTA FACÍAN

En canto ás precipitacións, o portavoz indicou que este mes foi húmido no seu conxunto e que no conxunto de España caeu unha precipitación media de 72 litros por metro cadrado, un 36 por cento máis que o valor normal, que son 53 litros por metros.

Por zonas, este mes foi "moi húmido" en extensas áreas da metade norte peninsular --"onde máis escaseza había"--, provincia de Huelva e norte de Forteventura, e moi seco en zonas de Murcia, Almería e Eivissa. Tamén destacou un extremo "moi acusado" que se produciu en Málaga o día 19 de febreiro, cando caeron máis de 150 litros por metro cadrado "en poucas horas".

Igualmente, as precipitacións foron superiores aos valores normais en gran parte da área peninsular e de Canarias, cun 75 por cento máis de precipitación na metade sur de Galicia, oeste de Castela e León, sur de Navarra e extensas áreas da Rioxa, Sistema Central, Pireneos, provincias de Huesca e Huelva, así como en Canarias oriental.

Nunha zona ao sur da provincia de León, e nunha área montañosa entre Ávila e Segovia as precipitacións triplicaron os seus valores normais.

Pola contra, as precipitacións non alcanzaron o 75% dos valores normais en zonas da vertente mediterránea desde o sur de Cataluña ata Almería, en Baleares, sur de Canarias e nalgunhas zonas do litoral de Asturias e de Cantabria, suroeste do País Vasco, sueste de Estremadura e centro de Andalucía. Mentres, no sueste peninsular non choveu nin o 25 por cento do valor normal en áreas entre Alacante e Almería.

Na primeira decena as precipitacións afectaron a todo o territorio e nela acumuláronse as maiores cantidades de precipitación.

O temporal de vento e precipitación dos primeiros días do mes afectou con maior intensidade a zonas da metade norte peninsular e en concreto a Galicia, Pireneos, oeste de Asturias, noroeste de Castela e León, e a algúns puntos elevados do Sistema Central e Sistema Ibérico, onde se acumularon máis de 120 litros por metro cadrado e en Galicia superáronse os 200 litros por metro cadrado.

Durante a segunda decena, as precipitacións volveron afectar a toda España pero con menor intensidade e en "extensas áreas" da metade oeste peninsular, Pirineo oriental, norte de Cataluña, algunhas zonas de Navarra e A Rioxa e en Canarias occidental acumuláronse máis de 30 litros por metro cadrado. Así mesmo, nas zonas elevadas do Sistema Central e norte de León, así como en Huelva, Málaga e norte de Xirona acumuláronse máis de 100 litros por metro cadrado.

En canto á terceira decena do mes, dixo que diminuíron as precipitacións que se estenderon a gran parte da área peninsular, Baleares e Canarias.

Do Campo referiuse ao episodio dos días 1 a 6 de febreiro na metade norte, especialmente en Galicia, con máis de 200 litros acumulados nalgunhas zonas do suroeste; o dos días 11 ao 13, con precipitacións na metade oeste peninsular, cando se superaron os 100 litros por metro cadrado en zonas do Sistema Central e o episodio do 18 e 19 no oeste da Península e Andalucía, aínda que non se superaron os 20 litros por metro cadrado en xeral, pero que foron importantes en Málaga, con máis de 150 litros por metro cadrado.

Por último, citou as máximas precipitacións diarias que se observaron o día 12 no Porto de Navacerrada, con 137 litros por metro cadrado; Ávila, con 51 litros por metro cadrado, que son ambas as cifras os valores máximos das correspondentes series do mes de febreiro. O día 3 en Santiago Compostela acumuláronse 62 litros por metro cadrado e o día 4, 53 litros por metro cadrado en Lugo-aeroporto.