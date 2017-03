O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luis de Guindos, afirmou este martes que "sen dúbida" estarán garantidos os aproximadamente 13.000 empregos de PSA e Opel en España tras a operación de compra da primeira pola segunda por 2.200 millóns, se se mantén a "eficiencia, produtividade e competitividade" das plantas españolas.

En declaracións aos xornalistas tras participar nun almorzo-coloquio organizado pola Cámara de Comercio de EEUU en España, De Guindos detallou que o Goberno mantivo contactos "a todos os niveis" tras o anuncio de compra de Opel por PSA, xa que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, estivo en contacto co presidente de PSA, Carlos Tavares, e el mesmo co secretario xeral.

"Pasáronnos unha mensaxe de tranquilidade, de que as fábricas en España son produtivas", apuntou de Guindos, en referencia á planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) e as de PSA en Galicia e Madrid.

De Guindos subliñou que o principal "elemento de tranquilidade" é que España se converteu no "principal país" para a nova compañía xurdida tras a integración de PSA con Opel, e os investimentos son "produtivas".

Desta forma, quixo lanzar unha "mensaxe de tranquilidade", e recalcou que "o fundamental é manter a eficiencia, a produtividade e a competitividade das plantas españolas". "Mentres iso mantéñase, os postos de traballo están garantidos sen dúbida", aseverou.