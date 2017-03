Desaloxan unha escola infantil en Betanzos (A Coruña) por unha alarma de incendios

Unha escola infantil da localidade coruñesa de Betanzos foi desaloxada na mañá deste martes como consecuencia dunha alarma de incendios.

Segundo informou o 112 Galicia, o persoal da escola procedeu a evacuar aproximadamente a 300 nenos. Foi o persoal do aulario infantil, situado na rúa Carregal, quen alertou ás 12,40 horas e indicou no seu relato que non vían nin fume nin lume.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse o aviso á Policía Local, a Protección Civil e aos Bombeiros de Betanzos.