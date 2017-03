A alianza Intu Eurofund, promotora de Porto Cabral en Vigo, ratificou este martes o seu interese no proxecto e confirmou contactos no ámbito institucional para desenvolvelo "por vía suprarrexional", tras a anulación xudicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal da cidade.

Así o confirmou o conselleiro de Intu Eurofund, Salvador Arenere, nunha rolda de prensa celebrada na cidade olívica, na que proclamou que "se vai a facer este proxecto sen dúbida", e lembrou que o investimento previsto en Vigo será "non inferior a 600 millóns de euros" de capital "cento por cento privado", e crearanse 4.000 empregos directos (2.000 na realización da obra).

Arenere recoñeceu que a anulación do plan "ten o seu efecto", pero confirmou que houbo contactos coas administracións para desenvolver Porto Cabral como proxecto de interese supramunicipal. A ese respecto, indicou que os promotores se atoparon "aceptación inicial" e "boa receptividade".

Ademais, o conselleiro de Intu Eurofund subliñou que "se avanzou moito" porque hai "amplo consenso social" sobre a importancia estratéxica desta iniciativa, que se converterá nunha "locomotora" de desenvolvemento económico e atracción de turistas.

Así mesmo, incidiu en que a promotora xa ten "un acordo cos propietarios dos terreos", isto é, coa Comunidade de Montes de Cabral, e "nese aspecto non hai ningún problema".

CONVENIO

Salvador Arenere fixo estas manifestacións durante o acto de firma dun convenio coas asociacións de comerciantes e hostaleiros do Casco Vello e de Zona Náutico, en virtude do cal, Intu Eurofund achegará 150.000 euros durante cinco anos para a promoción destes dous sectores na cidade.

O acordo contempla accións de promoción conxunta, patrocinio de eventos ou a posta en marcha dunha liña de autobuses-lanzadeira que conectará Porto Cabral coa zona do Náutico e o centro.

O presidente da Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Zona Náutico, Rubén Pérez, destacou a oportunidade que supón Porto Cabral para atraer a visitantes á cidade. Pola súa banda, o xerente da asociación Vigo Vello, Anxo Méndez, expresou o desexo dos comerciantes e hostaleiros da zona de que o proxecto "sexa unha realidade canto antes".

CONCEPTO DIFERENCIADO

O director de Mercadotecnia de Intu Eurofund, Fernando Sánchez, explicou que estes centros de compras e lecer tratan de ofrecer unha alternativa diferente aos centros comerciais tradicionais, e captar a actividade comercial que se "foxe" nas compras en liña ou, no caso de Vigo, a outras cidades de Galicia e do Norte de Portugal.

Por iso, explicou, Porto Cabral representa un "concepto diferenciado" da experiencia de compra e lecer. De feito, os responsables de Intu Eurofund puxeron como exemplos as actividades que se ofrecen no seu centro estrela, Porto Venecia (en Zaragoza), ou as previstas en Torremolinos e outros lugares.

Un lago navegable, actividades deportivas como escalada, saltos acrobáticos, esquí, surf, ou un túnel de vento, cinemas, tendas, restaurantes, pista de xeo ou nora con proxeccións audiovisuais son algúns dos atractivos dos proxectos de Intu Eurofund.

A directora de Sustentabilidade, Mónica Chao, subliñou pola súa banda a filosofía dos proxectos desta promotora, baseados na integración, o compromiso coas comunidades onde se asintan e a calidade ambiental. "En Porto Cabral hai a oportunidade de facer un proxecto exemplar", recalcou.