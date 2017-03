O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, afirmou que estaría "encantado" de que volvese á primeira liña política o exsecretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro.

"José Ramón é un militante máis e ten a oportunidade de volver como outro calquera. Eu creo que era un valor importante e eu encantado de que volva. Teño boa relación con el e para a miña é un compañeiro máis", manifestou aos medios.

Esa "volta", segundo manifestou, é "posible", pero supeditouna a que "as condicións o permitan", ao feito de que Besteiro se vexa liberado das imputacións que pesan sobre el, en canto ao Garañón e á 'Operación Pulpo' que instrúe a xuíza Pilar de Lara.

"El foi un moi bo compañeiro. Eu teño unha moi boa relación con el e estarei encantado de que volva se as condicións permítenllo e si el quere volver", incidiu Campos.

PEDRO SÁNCHEZ EN GALICIA

Sobre a presenza de Pedro Sánchez en Galicia, despois de que se confirmou que participará nun acto a próxima semana en Ourense, Campos vincúlao a que "estará a facer a campaña", aínda que admitiu que descoñece se vai estar en Lugo.

"A verdade que non teño nin idea, estou centrado nos orzamentos e estou un pouco afastado do que é a política do partido", concluíu Campos.