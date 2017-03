O reitor da Univesidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Viaño, considera que "as modificacións son mínimas" na nova selectividade, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU), respecto da súa predecesora (PAU).

A preguntas de prensa en Santiago, Viaño sinalou que só existe "unha diferenciación mínima do que xa había como probas", coa "esixencia do Ministerio de respectar tamén a nova estrutura de bacharelato".

A avaliación de bacharelato durará tres días e constará de cinco materias troncais e un máximo doutras catro para subir nota. En concreto, o alumnado examinarase de forma obrigatoria de lingua galega e literatura, de lingua española e literatura, primeira lingua estranxeira e Historia de España.

No caso de cursar o itinerario de humanidades, a esta lista haberá que sumar latín. Se se cursou ciencias sociais, tamén entrarán matemáticas aplicadas ás ciencias sociais; se se fixo ciencias, matemáticas; e se se optou por artes, fundamentos da arte.

A maiores, o alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as de opción do bloque de troncais de segundo curso e as xerais troncais específicas de modalidades distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba.

PRAZAS PARA ESTRANXEIROS

Por outra banda, cuestionado sobre o recorte de prazas en graos, pero cun aumento das destinadas a estranxeiros e maiores de 40 anos, Viaño sinalou que "hai unha serie de titulacións que teñen moita demanda para estranxeiros, sobre todo en linguas".

Respecto diso, sostén que "se fai unha aposta por conservar a porcentaxe para estudantes estranxeiros sen diminuír nin afectar as prazas da universidade".