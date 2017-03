A USC e EnergyLab cooperarán en investigación de eficiencia enerxética e colaborarán con prácticas para alumnos

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o centro tecnolóxico EnergyLab asinaron este martes un convenio polo cal cooperarán en investigación de eficiencia enerxética e intercambiarán información científica, mentres que alumnos de graos, master e doutoramentos poderán realizar prácticas na sede de Vigo da entidade privada.

De tal forma, o reitor da USC, Juan Viaño; a vicerreitora de Investigación e Innovación, Isabel Rodríguez-Moldes; a directora xeral de EnergyLab, Carmen Iglesias Escudeiro, así como o presidente de EnergyLab, Manuel Fernández Pellicer, selaron este marco de cooperación para os dous próximos anos.

Respecto diso, Manuel Fernández Pellicer (tamén delegado xeral de Gas Natural Fenosa en Galicia) explicou que algunhas das liñas a desenvolver serán a investigación na eficiencia e sustentabilidade do transporte por estrada e marítimo, así como as potencialidades do emprego de gas natural e licuado.

Pola súa banda, Viaño cualificou este acordo como de "máxima importancia", á vez que lembrou que a alianza entre a USC e EnergyLab xa foi recoñecida cun premio á eficiencia enerxética do edificio da residencia do Monte da Condesa.

EnergyLab é unha entidade de carácter privado fundada en 2008 para desenvolver tecnoloxías vinculadas á sustentabilidade enerxética en todos os sectores da sociedade. Desde 2014 está recoñecida polo Ministerio como o único centro tecnolóxico estatal de referencia de eficiencia enerxética.