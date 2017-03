A taxa de temporalidade entre as traballadoras galegas é catro puntos superior á dos homes, segundo UGT

A taxa de temporalidade entre as traballadoras galegas é case catro puntos superior á dos homes, segundo un estudo sobre a situación sociolaboral da muller en Galicia do sindicato UGT.

Coincidindo coa súa presentación, a secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos Sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, instou ás administracións a non "demorar máis" medidas para unha igualdade "real".

"A discriminación existe en todas as variables", expuxo Mónica Rodríguez, quen manifestou que as condicións para as mulleres no mercado laboral son "sempre peores" que no caso dos homes.

Ademais, remarcou que as mulleres teñen "máis dificultades para acceder ao mercado laboral e, que a pesar de existir un maior número en idade de traballar, en relación cos homes, "hai menos ocupadas".

No informe, conclúese que as taxas de actividade e ocupación feminina son 9,7 e 8,7 puntos inferiores á masculina, mentres que a do paro supera á masculina en 1,3 puntos.

Mentres, sinala que a taxa de actividade feminina entre as traballadoras galegas está 4,7 puntos por baixo da estatal. Engade tamén que "só as mulleres de Ceuta, Asturias e Estremadura as que que rexistran taxas de actividade inferiores á galega".

SEGREGACIÓN POR SECTORES

Por sectores, sostén tamén que se "perpetúa" a segregación horizontal, encadrándose o 83,8 por cento das mulleres empregadas no sector servizo. Séguelle o industrial, co 9,6%.

Ademais, o estudo sostén que hai unha maior tendencia ao emprego por conta propia no caso dos homes, un 24,12%, fronte ao 18,39% das mulleres. Con todo, estas teñen un maior peso no sector público, cun 56,46% de emprego total fronte ao 45,28% do sector privado.

Por outra banda, a secretaria de Igualdade de UGT en Galicia incidiu na taxa de temporalidade entre as traballadoras galegas que, segundo o informe, sitúase no 28,2% mentres que a masculina é do 24,3%. Esta diferenza incrementouse desde o ano 2013 "cando era de 2,6 puntos ata os 3,9 actuais".

Na mesma liña, o estudo conclúe que tan só 9.900 mulleres galegas están ocupadas en postos de dirección ou xerencia fronte a 25.900 homes, o que supón que "só o dous por cento" da poboación ocupada feminina está en postos de dirección ou xerencia.

A iso, a dirixente de UGT sumou o que haxa 30.600 mulleres, fronte a 2.600 homes, en tarefas centradas en coidar a menores, persoas con discapacidade ou maiores.

PAPEL DAS ADMINISTRACIÓNS

"Ou se está facendo pouco ou nada ou se está facendo moi mal", sinalou Mónica Rodríguez sobre as medidas implementadas desde as administracións. Entre outras cuestións, reclamou unha lei de igualdade salarial pola "brecha" que a este respecto existe entre homes e mulleres, segundo sinalou.

Tamén instou a "distanciarse da axenda de recortes" dos que dixo que "limitan" a capacidade de negociación colectiva. Ademais, reclamou máis escolas infantarías ou centros para o coidado de persoas maiores.

Outra das conclusións deste informe é que tan só o 43,3% das mulleres en paro perciben unha prestación fronte ao 56,7% dos homes, "o que leva en moitos casos a unha situación de pobreza ou exclusión social", recolle o documento presentado con motivo da celebración este mércores do Día Internacional da Muller.